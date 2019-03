Von Cremeschnitten zum Staatsbesuch

Sie habe sich zunächst vor ihrer Arbeit in der Schweiz gefürchtet, sagt Marta Kos in ihrer Ansprache. «Ich hörte von allen Seiten, dass die Schweizer sehr distanziert sind.» Vielleicht seien andere so – aber die Einwohner von Wangen sicher nicht. Die Botschafterin wünscht den beiden Gemeinden einen guten Austausch und verweist auf die bestehende Beziehung zwischen Lützelflüh – für sie schwierig auszusprechen, entschuldigt sie sich in ihrem lupenreinen Deutsch – und Velike Laš?e in Slowenien.

Es gibt Geschenke

Die Slowenen seien schon ein besonderes Volk, redet sich Marta Kos so richtig warm. «Freunde bedeuten uns viel, wir essen und trinken gerne gut.» Sie wünsche sich auch in diesen Bereichen einen Austausch, der doch ganz in Arnold Riklis Sinne wäre. Sie wolle selber dazu beitragen, die Verbindung zwischen Wangen und Bled zu vertiefen. Und lässt ihren Worten gleich Taten folgen: «Am 19. September findet der slowenische Staatsbesuch in Bern statt. Darf ich den Staatspräsidenten auch nach Wangen einladen?» Verlegen, etwas überrumpelt, stimmt Fritz Scheidegger zu.

Der offizielle Teil ist zu Ende, Janez Fajfar lässt sich nicht zweimal bitten: Eigenhändig verteilt der Bleder Bürgermeister Geschenke im Saal. Nun ergänzen Weinflaschen, Cremeschnitten, Schlüsselanhänger mit dem Bleder Wappen und Kühlschrankmagnete die Primeln und bunten Anstecker auf den Tischen.