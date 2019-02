Bernhard «Bänz» Fiechter musste sich gedulden. Seit November 2014 hatte der frühere Sonne-Wirt einen Käufer für sein legendäres Konzertlokal auf der Wäckerschwend gesucht — ohne Erfolg. So war es ungewiss, ob in der Wäck je wieder Konzerte über die Bühne gehen würden. Dort, wo sich ab Mitte der 90er-Jahre lange Zeit die Grossen der Mundartrockszene die Klinke in die Hand gegeben hatten.