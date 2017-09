Via Hund aufs Schaf gekommen

«Um in der Zucht erfolgreich zu sein, musst du deine Schafe lieben», habe ihr ein Nachbar gesagt, erklärt Elisabeth Käser. Inzwischen tut sie das zweifellos, denn am Wochenende wurde ein Tier von ihr zur Miss gewählt. Und das nicht an irgendeiner Schau, sondern an der zum hundertjährigen Bestehen der Schafzuchtgenossenschaft Unteremmental, welche die Walterswilerin seit vier Jahren präsidiert.

Dabei war ihr Verhältnis zu den Schafen lange Zeit eher gespalten. Der Schwiegervater habe auf dem Hof zwar immer ein paar davon gehalten, doch eine Beziehung habe sie zu den Tieren nicht gehabt. Im Jahr 2012 mussten sie und ihr Mann Erwin den Landwirtschaftsbetrieb dann Knall auf Fall aufgeben. Die Investitionen, um den Stall den damals ­verschärften Tierschutzbestimmungen anzupassen, hätten sich für die beiden nicht mehr gelohnt.

Schafe statt Kühe

Deshalb suchten sie eine Stelle ausserhalb der Landwirtschaft. Sie fand sie im Heim für demenzkranke Menschen in Schwarzenbach, er im Schalander der Brauerei Napf in Walterswil. Land und Stall verpachteten sie an Nachbarn. Dafür kamen rund 30 Schafe ins Bauernhaus, die sie nun rund um dieses halten. Dazu gesellte sich bald ein junger Border-Collie als Hütehund, den Elisabeth Käser aus einem Wurf von erwähntem Nachbarn nach Hause brachte. Erst über ihn habe ­ihre Begeisterung für die Schafhaltung begonnen, räumt sie ein.

Die Jubiläumsschau fand beim Spycher-Handwerk in Huttwil statt. Familie Grädel, die dieses aufbaute, gehört zu den drei Mitgliedern der Genossenschaft, die die Schafe als Standbein eines Haupterwerbsbetriebes züchten.

Total zählt die Schafzuchtgenossenschaft heute 25 Mitglieder, die rund 600 Herdenbuchtiere halten. Die Zahl der aktuellen Mitglieder entspricht genau der, die in den ersten Protokollen überliefert ist. Hoffnungen für die Zukunft machen zehn Jungzüchter, die sich den Schafen verschrieben haben.

Vor hundert Jahren, als die Schafzuchtgenossenschaft Unteremmental gegründet wurde, dürfte das Verhältnis zwischen professionellen und hobbymässigen Züchtern noch umgekehrt gewesen sein: Allein von den acht Vorstandsmitgliedern und Revisoren, die im Protokoll der Gründungsversammlung vom 25. Februar 1917 erwähnt sind, werden drei als Gutsbesitzer bezeichnet. Interessanterweise befand sich darunter aber auch ein Weichenwärter der zehn Jahre zuvor durch die Täler von Rot- und Griesbach gebauten Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn.

Kriegszeit

Doch auch wer neben einem nicht landwirtschaftlichen Beruf Schafe züchtete, dürfte dabei eine stärkere wirtschaftliche Motivation gehabt haben als heute: Rund um die Schweiz tobte der Erste Weltkrieg, und im dritten Kriegsjahr zeichneten sich auch in der kriegsverschonten Schweiz zunehmend Versorgungsengpässe ab. Da waren zusätzliche Fleischlieferanten willkommen.

Das Braunköpfige Fleischschaf ist bis heute die häufigste Rasse geblieben, die die Unteremmentaler züchten. Allerdings hat sich die Genossenschaft in den letzten Jahren geöffnet, wie die Präsidentin festhält. Bei den Bewertungen der Jubiläumsschau standen denn auch Weisse Alpenschafe, Texel oder Schwarzbraune Bergschafe gleichwertig zwischen den «Braunköpfigen».

Die Initiative zur Gründung hatten jedoch weder die Gutsbesitzer noch die Arbeiterbauern ergriffen, sondern der Pfarrer und der Gemeindeschreiber von Dürrenroth. Die beiden übernahmen gleich das Präsidium und das Vizepräsidium. Zu den ersten Geschäften der jungen Genossenschaft gehörte die Suche nach einer Sömmerungsweide, die sie schliesslich mit dem Schafberg an der Schrattenfluh fand.

Den ersten Protokollen kann entnommen werden, dass die Schafe zum Teil dorthin und zurück getrieben, zum Teil aber auch mit der Bahn nach Wig­gen transportiert wurden. Heute wird der grösste Teil der Schafe aus dem Unteremmental im Berner Oberland gesömmert. Deshalb beobachten auch ihre Züchter das Vordringen des Wolfes dort mit Sorge. «Denn», sagt Elisabeth Käser, «es schmerzt, wenn ein geliebtes Tier gerissen wird.» (Berner Zeitung)