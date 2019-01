Wegen fahrlässigen Verursachens einer Feuersbrunst hätte am Dienstag ein Mann aus Herzogenbuchsee vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland antraben müssen. Die Staatsanwaltschaft sieht in ihm den Schuldigen für ein Feuer, das im November 2017 in einem Mehrfamilienhaus an der Thörigenstrasse wütete. Weiter wirft sie ihm eine Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.