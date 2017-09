Vereine sind sich einig

Drei Schützengesellschaften mit drei Schiessanlagen gibt es als Folge der Gemeindefusion in Madiswil: diejenigen von Kleindietwil, Leimiswil und Madiswil. Wie der Gemeinderat auf der Website mitteilt, haben sich die Schützen darauf geeinigt, nur noch die Anlage in Lindenholz zu benützen. Gemäss Bundesvorgaben müssen in dieser wie in allen weiterbetriebenen Schiessanlagen künstliche Kugelfangsysteme eingebaut werden. Der Einbau hat bis spätestens Ende 2020 zu er­folgen.

Die Kommission für öffentliche Sicherheit hat nun auf Antrag der Schützenvereine und nach eigenen Abklärungen beschlossen, dass die Kugelfänger in Lindenholz im Jahr 2018 einzubauen sind. Entsprechend wurde im Investitionsbudget ein Betrag eingestellt. Der Gemeinderat bewilligt für die nötige und gesetzlich vorgeschriebene Sanierung der Kugelfangsysteme für zehn Schiessscheiben einen Kredit von 75 000 Franken. (pd)