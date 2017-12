Trösch gibt die Bank weiter

Der Direktor der Clientis Bank Oberaargau übergibt auf Ende Jahr die operative Führung in jüngere Hände. Ende April 2018 tritt der 63-Jährige in den Ruhestand. Zum Rückblick lädt Heinz Trösch ins Sitzungszimmer von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat im Geschäftshaus Jurapark in Langenthal. Vor achtzehn Jahren, als er das Amt antrat, war noch alles anders. Da hiess das Geldinstitut Bank in Huttwil, und der Direktor, die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat hatten ihre Büros und Sitzungszimmer selbstredend in Huttwil.

Dass alles anders geworden ist, hat viel mit Heinz Trösch zu tun. In die Bank in Huttwil kam er von aussen. Aus Roggwil, wo er heute noch wohnt, wo er aufgewachsen ist. Doch in seinen ersten Worten, die er am 28. März 2000 an die zur Generalversammlung zusammengekommenen Aktionäre richtete, bekannte er sich zum Kerngeschäft einer regional tätigen Universalbank. «Wir wollen unsere Geschäfte in der Region machen, dort, wo wir zu Hause sind, und die Marktverhältnisse und deren Entwicklung kennen und abschätzen können.» Dazu gehöre auch, dass der Mensch für seine Bank im Mittelpunkt stehe und Shareholder-Value zwar wichtig, aber nicht oberste Maxime sei.

Von Beginn an im Kopf

Von den Veränderungen, die in den Jahren zwischen damals und heute liegen, war in diesen Worten noch nichts zu spüren. «Im Kopf hatte ich sie allerdings bereits», gesteht Heinz Trösch heute. Denn was man in Huttwil unter Region verstand, befindet sich in rasantem Umbruch.

Einerseits war der Oberaargau im Zug der landesweiten Regionalbankenkrise weitgehend leer gefegt worden. Traditionsinsti­tute hatten sich in die Arme der Grossbanken retten müssen.

Andererseits gewann dieser Wirtschaftsraum durch den neuen Verwaltungskreis auch politisch klarere Strukturen. «Ich war mit dem Verwaltungsrat der Bank einig, dass wir diesen Verwaltungskreis als künftiges Wirkungsgebiet betrachteten. Wobei das Entwicklungspotenzial in den neuen Gebieten um Langenthal, Herzogenbuchsee und am Jurasüdfuss lag. Kaum war Heinz Trösch im Amt, begann die Bank, neue Niederlassungen zu eröffnen (siehe Tabelle).

Zwei Schranken fielen

Wobei dem Direktor beim Antritt seiner neuen Aufgabe vom Verwaltungsrat zwei Schranken gesetzt wurden: Sitz und Verwaltung bleiben in Huttwil, und vom Zentrum Langenthal sollte er die Hände lassen. Während Ersteres bis heute gültig ist, spielten Heinz Trösch beim Zweiten gleich zwei glückliche Zufälle in die Hände.

Zuerst gelangte die Spar- und Leihkasse Melchnau an die Huttwiler Bank, um mit dieser zu fusionieren. Die Melchnauer Bank hatte im Brauihof bereits eine kleine Geschäftsstelle in Langenthal. Schliesslich suchte der Eigentümer der ehemaligen Ersparniskasse Langenthal an der Jurastrasse einen Käufer. Für die Bank in Huttwil die Gelegenheit, an eine markante Stelle der Stadt umzuziehen.

Heinz Trösch mag von aussen in die Bank Huttwil gekommen sein, der Einzug in den Jurapark war für ihn dennoch ein Heimkommen: Als Präsident der Baukommission hatte er in der Ersparniskasse Langenthal den Neubau Ende der 1980er-Jahre bereits mitgeprägt. Wobei der Verweis auf diese Bank auch den Ruf des Externen in Huttwil re­lativiert. «Als Lehrling hatte ich dort unter meinem Vorgänger als Direktor, Werner Lüthi, meine ersten Sporen in einer Bank abverdient.

«Nein sagen können»

So sehr er den Menschen in seiner Bank in den Mittelpunkt stellen wollte, nicht allen konnte Heinz Trösch ihre vertraute Bank erhalten. Was die Bernerlandbank mit ihren Ursprungsstandorten später umsetzen musste, blieb auch der Clientis Bank Oberaargau nicht erspart: Aus Ursenbach, wo die Clientis Bank Oberaargau eine der ersten Geschäftsstellen errichtet hatte, zog sie sich nach zehn Jahren wieder zurück, weil sich dieser Standort nicht rechnete. «Man muss auch Nein sagen können, wenn etwas nicht funktioniert», bucht Heinz Trösch diese Erfahrung ab.

Eine Lücke fast vor der alten Haustür weist das Verbreitungsgebiet der Clientis Bank Ober­aargau auch in Madiswil auf: Die dortige Spar- und Leihkasse bevorzugte den Zusammenschluss mit der Bernerlandbank. Diese kalte Schulter hat Heinz Trösch längst abgehakt und gibt sich realistisch. «Melchnau und Madiswil waren nicht beide zu haben; da bot uns Melchnau den besseren Trumpf», sagt er im Geschäftshaus Jurapark, wo er ohne diese gute Karte wohl nicht sitzen würde.

Fischen und Jagen

Wieder ganz an den Geist traditioneller Regionalbanken, wo oft der Sohn in die Fussstapfen des Vaters trat, gemahnt die Nach­folgelösung für Heinz Trösch. Mit Stefan Wälchli teilte er die meiste Zeit bei «seiner» Bank. Er holte ihn bereits ein Jahr nach seinem Amtsantritt ins Kader, wo er 2004 Vizedirektor und 2009 stellvertretender Direktor wurde. Seit fünf Jahren war im Verwaltungsrat klar, dass er auf das Jahr 2018 Direktor werden würde: Die Stelle wurde weder intern noch extern ausgeschrieben.

Seinem Stellvertreter übergibt Heinz Trösch nun eine «sehr gut positionierte, gesunde Bank», wie er hervorhebt. Er selbst kann nach der Generalversammlung 2018 mehr Zeit mit seiner Frau Genny Trösch verbringen oder sich der Jagd und der Fischerei widmen. Daneben bleibt er Verwaltungsratsratspräsident der bankeigenen Immobilienver­walterin Regionalis AG und gehört den Verwaltungsräten des SC Langenthal, der Industriellen Betriebe Langenthal und der ­Gemeindebetriebe Roggwil an. Zudem ist er bereit, seine «Er­fahrung in einem bis zwei wei­teren Verwaltungsräten weiterzugeben». (Langenthaler Tagblatt)