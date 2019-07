Tokjo vermittelt keine Jobs mehr

Wenn sich Jugendliche in den Ferien ihr Taschengeld aufbessern wollen, dann kann es sein, dass sie sich an eine Jobbörse wenden. So können sie erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln. Einen solchen ersten Schritt in die Arbeitswelt bot seit Sommer 2012 auch die Kinder- und Jugendfachstelle Region Langenthal (Tokjo) an. Ihre Jobbörse richtete sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Letzte Woche aber nun teilte Tokjo auf ihrer Website mit, dass das Angebot eingestellt worden sei.