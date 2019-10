Töfffahrer verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor dem Mittag in Langenthal: Ein Auto war im Begriff vom Tannenweg herkommend via die Verbindungsstrasse beim Bahnübergang auf den Dennliweg einzubiegen. Gleichzeitig war ein Motorrad auf dem Dennliweg unterwegs. Im Bereich der Einmündung, kam es, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, zur Kollision der beiden Fahrzeuge.