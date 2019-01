Gegen 7.15 Uhr am Mittwochmorgen erreichte die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass ein Motorradfahrer bei Grasswil verunfallt war. Laut einem Sprecher war der Töfffahrer auf der Oberdorfstrasse in Richtung Hauptstrasse unterwegs, als er beim Überqueren der Önz aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve mit der Abschrankung kollidierte.