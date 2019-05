Theater und Theatralik

Treffpunkt um sieben im Restaurant A la Carte mit dem ebenfalls aus Bern angereisten Fotografen. Auch er kennt sich in Langenthal nicht aus. Wir machen einen Plan und stellen fest, dass alle Institutionen bequem zu Fuss zu erreichen sind. Das Kunsthaus soll unsere erste Adresse sein. Wir verlieren uns in der Menge und treffen uns wieder bei der Performance «Home is my Beach, my Castle, my Heart». Der Soundkünstler Leo Hofmann zieht für eine Woche in die aktuelle Ausstellung «unbehaust» ein. Die mehrheitlich jungen mit Bierflaschen bewaffneten Besucher müssen die Schuhe ausziehen und gruppieren sich im Raum, in dem nicht viel mehr als eine Matratze mit Bettzeug liegt.