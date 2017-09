Tempobegrenzung wegen neuer Siedlung gefordert

Das Vorhaben ist riesig: Im Wanz­wilfeld in Herzogenbuchsee soll unterhalb des Bibliswegs auf einer Fläche von 15 260 Quadratmetern eine Siedlung mit rund 160 Wohnungen entstehen. Dahinter steckt die Bauunternehmung Halter, die das Architekturbüro Aebi & Vincent mit dem Projekt beauftragt hat (wir berichteten). Nun ist die Mitwirkungsfrist für die Überbauungsordnung (ÜO) Biblis I abgelaufen. Und wie nach der Infoveranstaltung von Ende August bereits vermutet, ruft die Überbauung Buchsiguet auch Bedenken hervor.Sieben Eingaben sind gemacht worden: von drei Anwohnern, der SP Herzogenbuchsee sowie der Hans Christen AG, der Bystronic Laser AG und der Fenaco-Genossenschaft.

SP rechnet mit mehr Kindern

Bei den Anwohnern steht das Thema Verkehr im Vordergrund. Für das Quartier und insbesondere den Biblisweg wird Tempo 30 gewünscht. Eine solche Begrenzung ist dort gemäss dem Verkehrsrichtplan nicht vorgesehen. Sie müsse aber nun sicher geprüft werden, sagt Gemeindeverwalter Rolf Habegger. Sowohl für den Biblisweg als auch sonst für das ganze Quartier.

Die SP spricht sich in ihrer Eingabe ebenfalls für die Einführung von Tempo 30 im neuen Quartier aus. «So wie es im angrenzenden Vogelsangquartier gemäss Verkehrsrichtplan bereits geplant ist», hält sie in einer Medienmitteilung fest. Die Partei begrüsst zudem die Absicht der Bauherrschaft, günstige Wohnungen für Familien zu bauen. Damit diese auch wirklich realisiert werden, ist nach Meinung der SP in der ÜO ein Minimum an kostengünstigen Wohnungen für Familien explizit vorzuschreiben.

Die Ortspartei gibt ausserdem zu bedenken, dass Biblis I dazu führen werde, dass mehr Kinder in Buchsi leben würden. Sie unterstützt deshalb die Schaffung von zusätzlichem Raum für Kindergarten und Schule und den Ausbau der familienexternen Kinderbetreuung. Wobei die Schulraumplanung der Gemeinde laut Rolf Habegger sowieso bereits 2016 gestartet wurde und sich in der Endphase befindet. Positiv bewertet wird sowohl von der SP als auch von den Anwohnern die grosszügige Aussenraumgestaltung.

Die drei Firmen, die alle im Einzugsbereich der Überbauungsordnung liegen, befürchten vor allem, dass sie den Anwohnern zu laut sein könnten. Zur Erklärung: Für die gleich neben der geplanten Siedlung gelegene Arbeitszone gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe 4, für die Wohnzone die Stufe 2.Die ÜO Biblis wird voraussichtlich noch in diesem Herbst öffentlich aufgelegt. (Berner Zeitung)