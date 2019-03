Taten statt Worte

Und gross ist diese ohne Frage: Im Eichwald neben dem Forsthaus pflanzen die Burger diese Woche knapp 600 junge Eichen. Sie werden in Gruppen von je 27 Bäumen zusammengesetzt. «Eine Gruppe ist somit ein wenig grösser als eure Klasse», lässt Burger Bernhard Hasler, der die Aktion leitet, die Kinder in seiner Begrüssung wissen. «Sie hat aber das gleiche Ziel wie ihr als Schulklasse: Sie wollen zusammen gross werden, füreinander einstehen und sich gegenseitig unterstützen.»

Danach geht es los.Zuerst werden mit der Maschine Löcher in den Waldboden gebohrt. «Dürfen wir das auch machen?», will einer der Schüler wissen. Dies ist jedoch der Job des Forstwarts. Danach aber ist der Nachwuchs an der Reihe: Jeder wählt ein Bäumchen aus und setzt dieses in eines der Löcher. Nun wird die Erde eingefüllt und festgetreten. Zuletzt werden die Eichen mit einem Kunststoffrohr überzogen. «Zum Schutz vor den Rehen», sagt Hasler. Diesen würden die Knospen besonders gut schmecken.

Klimaresistent

Bevor gepflanzt werden kann, musste gerodet werden. Denn der Eichwald zwischen Ober- und Niederönz war von einem grossen Eschensterben befallen. «Die Bäume waren krank und mussten weg», sagt Bernhard Hasler. Schon allein aus Sicherheitsgründen.Die Aktion ist mit der Burgergemeinde Niederönz koordiniert worden. Sie wird diese Woche im Eichwald ebenfalls neue Bäume anpflanzen – rund 2000, vornehmlich Eichen. Das ganze Gebiet, das neu aufgeforstet wird, ist rund 1,7 Hektaren gross.

Bis an dieser Stelle aber wieder ausgewachsene Bäume stehen, muss man sich gedulden: Eichen lassen sich Zeit beim Wachsen. In zehn Jahren würden die Bäumchen ungefähr Zimmerhöhe erreicht haben, sagt Burger Hans Käser, dessen Grosskind Marvin sich unter den jungen Förstern befindet.