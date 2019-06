Stimmungsvolles Hoffest

Der Aufbau des Zeltes und der Bühne sowie der Soundcheck waren für die Organisatoren schweisstreibend. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Das diesjährige Hoffest ist gut besucht und findet bei hochsommerlichem Wetter statt.

Am Donnerstagabend eröffneten Echo mit A Tribute to Tom Petty & The Heartbreakers sowie Tom Küffer & Friends. Am Freitag standen dann Ron Cartel mit seiner Band sowie Soulsängerin Nicole Bernegger auf der Bühne.

Der Hoffest-Abend an diesem Samstag im Anschluss an das Wakkerpreis-Fest wartet mit karibischen Klängen auf: Die Fassduubeli eröffnen, gefolgt von Picason und Lokalmatador Cookie The Herbalist.

