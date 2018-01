Steine des Anstosses

Fast drei Jahre. So lange hielt der Waffenstillstand zwischen dem umtriebigen privaten Bauherrn und der Gemeinde in Inkwil. Für den vorübergehenden Burgfrieden hatte der Statthalter gesorgt, der zwischen Markus Käsermann und den Behördenmitgliedern vermittelt hatte. Nach langem Ringen unterschrieben die Parteien eine Vereinbarung.

«Wir hatten unheimlich viele offene Händel», stellt Vizegemeindepräsident Benjamin Schaad (EVP) rückblickend fest. Die Kanalisationsanschlussgebühren in Höhe von 17'000 Franken, welche die Gemeinde nachträglich in Rechnung stellte, waren nur ein Teil in einem zerrütteten Puzzlebild. Ordnerweise Stellungnahmen, Beschwerden, Ultimaten auf beiden Seiten und ein jahrelanger Hickhack begleiteten die Auseinandersetzung.

Der Neustart

Über die Vereinbarung strebten sowohl Käsermann als auch die Exekutive der Gemeinde einen Neustart an. Fortan sollte der selbstständige Bauherr, der auf zwei Parzellen beim Bahnhof eine Gewerbehalle erstellt und ein Wohnhaus umgebaut hatte, behandelt werden wie jeder ­andere Bürger auch. Er sollte demgegenüber der Behörde wieder mit dem nötigen Respekt begegnen und sich an Absprachen halten. Als Bindeglied und zur Entlastung der Verwaltung wurde ein Gemeinderat bestimmt, bei dem Käsermann seine Anliegen deponieren konnte.

Das habe recht gut funktioniert, erzählen beide Parteien. Bis auf den Umstand, dass Käsermann als Anrainer den früheren Bahnhofplatz im vergangenen Sommer und Herbst mit grossen Fahrzeugen zuparkierte – länger als während der allen Parkierenden zugestandenen drei Stunden. Das habe er, erklärt Käsermann, jeweils mit dem zuständigen Gemeinderat abgesprochen.

Fakt ist: Im Dezember entschied der Gemeinderat, dass der Parkplatz gesperrt wird. Damit für alle Inkwilerinnen und Inkwiler die­selben Rechte gelten: Sie können die Abstellmöglichkeiten mieten. Darüber, also über bauliche Massnahmen, ist Käsermann im letzten Jahr laut Schaad auch informiert worden. Und auch, dass er vorgängig wieder ins Bild gesetzt werde.

Die Eskalation

Das allerdings war nicht der Fall. Als vor einer Woche Quadersteine auf dem Bahnhofplatz postiert wurden, sodass auch die Zufahrt zur Gewerbehalle und zum Haus Käsermanns blockiert wurde, fiel der Betroffene aus allen Wolken. Für ihn ist klar: Die Gemeinde hat die Vereinbarung mit ihm gebrochen.

Die Situation sei sehr schwierig, stellt Vizegemeindepräsident Schaad fest. «Es ist sehr unglücklich gelaufen.» Der Gartenbauer habe die Steinlieferung früher erhalten und habe sie daher ohne Rücksprache zu früh abgeladen. Daher sei Käsermann nicht wie versprochen vorgängig orientiert worden und die Steine lägen nun nicht am richtigen Ort, sondern auf der March. Einige wurden wieder entfernt, um die Zufahrt zu gewährleisten.

Die Folgen

Das Geschirr ist zerschlagen. Während Käsermann moniert, er erhalte keine Auskunft seitens der Gemeinde, distanzieren sich die Behördenmitglieder aufgrund seines «untolerierbaren Verhaltens». Nicht zum ersten Mal geht es dabei um Drohungen gegenüber Involvierten, was Käsermann von sich weist.

Ein kurzfristiges Treffen vor Ort hat der Gemeinderat ausgeschlagen. Auf die erste höfliche Bitte, die Verwaltung und den Verbindungsmann nicht mehr zu kontaktieren, kam gestern eine Weisung, eingeschrieben: Jeder persönliche Kontakt zwischen ihm und den Behördenmitgliedern wie auch dem Verwaltungspersonal wird untersagt. Anliegen nimmt die Gemeinde ab sofort nur noch schriftlich entgegen. Hält Markus Käsermann sich nicht daran, wird die Polizei eingeschaltet. (Langenthaler Tagblatt)