Steigende Schülerzahlen sorgen für Platzproblem

Gleich mehrere Oberaargauer Gemeinden rechnen aktuell mit einer ähnlichen Entwicklung: Die Schülerzahlen werden in den kommenden Jahren ansteigen (siehe Kasten). So auch im Gebiet des Schulverbands Aare-Oenz, das die Gemeinden Heimenhausen, Graben, Inkwil und Berken umfasst. «Wir gehen davon aus, dass die Anzahl Schüler in den nächsten drei, vier Jahren ansteigen wird und wir deshalb eine neue Klasse werden eröffnen müssen», sagt Verbandspräsident Marcel Stalder. «Das ist natürlich erfreulich.»

Dies auch weil die Schule Aare-Oenz in den letzten Jahren vor allem die gegenteilige Erfahrung machen musste: So hatte auf das Schuljahr 2015/2016 hin eine Klasse geschlossen werden müssen. Dann war zuerst nicht klar, ob auf das Schuljahr 2016/2017 hin nicht sogar noch eine zweite Schliessung nötig wird. Schliesslich gab es im Frühling 2016 Entwarnung.

«Im Grossen und Ganzen», sagt Stalder, seien die Schülerzahlen in den letzten zehn ­Jahren eigentlich recht konstant gewesen. «Einzig der Verbandsaustritt von Wangenried sorgte für einen Einbruch.» Damals gingen dem Verband auf einen Schlag gleich über 30 Schülerinnen und Schüler «verloren».

Tendenzen erkennbar

Nun also steigen die Zahlen wieder. Laut Marcel Stalder hat bereits auf das laufende Schuljahr hin ein leichter Anstieg verzeichnet werden können. Aktuell wird die Schule Aare-Oenz von 158 Schülerinnen und Schülern besucht. Angesichts der Zahlen, welche die Gemeinden mitgeteilt haben, rechnet man laut Schulleiterin Liliane Bregy für das Schuljahr 2018/2019 mit einem Anstieg auf 175 Schülerinnen und Schüler. Ein Jahr später sind es sogar deren 192.

«Diese Zahlen können sich natürlich rasch ändern», betont Marcel Stalder. Trotzdem: Es ist möglich, dass bereits auf diesen Sommer hin die Eröffnung einer neuen Klasse notwendig wird. «Es dürfte, so wie die Tendenz derzeit aussieht, eine zusätzliche Kindergartenklasse sein. Dort haben wir den grössten Zufluss», sagt der Präsident.

Stalder führt den Anstieg der Schülerzahlen unter anderem darauf zurück, dass es in den Verbandsgemeinden Neuzuzüger gegeben hat. Wobei hier auch die grosse Bautätigkeit in Heimenhausen einen Einfluss habe.

Standort offen

Der Schulverband Aare-Oenz führt derzeit zwei Kindergartenklassen – beide am Standort Graben. Wird nun die Eröffnung einer dritten Klasse nötig, wirft dies auch die Frage auf, ob der vorhandene Platz dafür ausreicht. «Gemäss den Vorgaben des neuen Lehrplans 21, der ab August 2018 gilt, hätten wir dann zu wenig Schulraum», sagt Marcel Stalder.

Schulleiterin Liliane Bregy glaubt, dass sich die Unterbringung der neuen Kindergartenschüler vorübergehend «provisorisch» auffangen liesse. Mittelfristig aber müsste sich der Verband nach einer festen Lösung umschauen. An welchem Standort die Eröffnung einer dritten Kindergartenklasse möglich wäre, lassen der Verbandspräsident und die Schulleiterin offen. Dies müssten nun die laufenden Abklärungen zeigen. «Wir wollen keinen Schnellschuss», stellt Marcel Stalder klar.

Dennoch soll nun so rasch wie möglich eine Entscheidung gefällt werden. «Voraussichtlich innerhalb der nächsten sechs Wochen», sagt Liliane Bregy. Sollte eine Klasseneröffnung beschlossen werden, müsste eine solche noch in diesem Frühling einer ausserordentlichen Abgeordnetenversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. Das letzte Wort hätte abschliessend der Kanton. (Langenthaler Tagblatt)