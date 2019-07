Stau nach Kollision auf der A1

Zwischen Niederbipp und Oensingen kam es am Mittwoch zum Unfall. Quelle: Google Streetview

Die Kollision eines Lieferwagens mit einem Personenwagen hat am späten Mittwochnachmittag einen Stau auf der A1 zwischen Niederbipp und Oensingen verursacht. Gemäss der Kantonspolizei Solothurn hat der Lieferwagen den PW von hinten erfasst und in die Leitplanke geschoben. Verletzt wurde niemand. Allerdings hat sich der Verkehr kurzzeitig bis nach Luterbach zurück gestaut, was zu bis zu 40 Minuten Zeitverlust führte.