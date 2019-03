Startschuss für den Frühling

Der Föhn wies am Samstag die Wolken in ihre Schranken, und mit vereinten Kräften schenkten die warme Luft und der Sonnenschein der Bevölkerung einen Vorgeschmack auf den Frühling. Wer sich an diesem Tag in der Galerie Leuebrüggli einfand, der kam dieser Verheissung noch etwas näher: «Mit dieser Ausstellung hat sich die Galerie L. den Frühling ins Haus geholt», eröffnete Helena Morgenthaler, Gemeinderätin für Kultur und Sport, die Vernissage. Wer die Werke betrachtet, wird ihr beipflichten.