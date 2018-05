Städtlisaal ist nun separat zu kaufen

Herdgemeinde-Versammlung

Die Herdgemeinde Huttwil will ihren Liegenschaftsbesitz vergrössern. Bereits besitzt sie auf ihrem eigenen Land im Weier­ackerquartier zwei Mehrfamilienhäuser. Nun interessiert sie sich für ein weiteres an der Ibachstrasse 2/4. Der Herdrat stiess mit dieser Idee an der Versammlung der Stimmberechtigten auf offene Ohren. Die Liegenschaft sei zwar im Unterhalt stark vernachlässigt, doch die Mittel für Kauf und Sanierung stünden zur Verfügung, weil 2020 Geld aus dem Umbau des Altersheims Sonnegg in Seniorenwohnungen an die Herdgemeinde zurückfliessen wird.



Kassier Andreas Fankhauser konnte vor der Versammlung eine «sehr positive» Rechnung ablegen: Statt mit dem budgetierten Gewinn von 330'000 Franken schliesst sie mit 407'000 Franken im Plus ab.



46 von 348 stimmberechtigten Herdburgerinnen und Herdburgern nahmen an der Versammlung teil.