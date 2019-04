Stadträte machen sich für SCL stark

Die Bögen werden derzeit noch von der Einwohnergemeinde kontrolliert, wie Stadtschreiber Daniel Steiner auf Anfrage bestätigt. Doch schonformiert sich gegen den Widerstand der nächste Widerstand: Die Operation Eissport Langenthal macht sich für den SCL und gegen das Referendum stark.

Grosser Frust

Es handelt sich dabei um eine unabhängige Gruppe von Stadträtinnen und Stadträten, die anstehende politische Entscheide zugunsten des Eissports in Langenthal beeinflussen wollen. Die Initiative wurde nicht durch eine einzige Partei lanciert, sondern von vier einzelnen Mitgliedern des Parlaments: Carole Howald (JLL), Roland Loser (SP), Pascal Dietrich (FDP) und Roland Bader (FDP). In einer Pressemitteilung weist die Gruppe darauf hin, dass sie ihre eigene Meinung vertrete und nicht zwingend diejenige ihrer Parteien.

Jene, die der Beitragserhöhung positiv gegenüberstünden, hätten die Idee einer unabhängigen Gruppe schon länger gehabt, bestätigt Loser. «Wir wollen zeigen, dass es auch Stadträte gibt, die aufseiten des Eissports stehen.» Denn dem Stadtrat und SP-Co-Präsidenten ist bewusst, dass gerade im Umfeld des SC Langenthal viele Fans über die lokale Politik ausrufen. «Der Frust bei ihnen ist gross», so Loser. Er sage dabei nicht, das Referendum sei falsch. «Wir sind aber mit den Argumenten der Gegner nicht einverstanden.»

Vereine stark subventioniert

Weshalb die Gruppe Eissport Langenthal dieArgumente gegen den auf 250000 Franken verdoppelten Unterstützungsbeitrag kritisiert, macht sie in ihrer Pressemitteilung klar. Dort steht: Die Kunsteisbahn (KEB) verlange von der SCL Nachwuchs AG marktübliche Preise, nämlich 200 Franken pro Stunde. Die KEB müsse dies tun, um ihre Kosten zu decken. Im Vergleich kosteten effektive Hallenstunden andere Vereine lediglich 2 bis 3 Franken– weil sie zu mindestens 90 Prozent von der Stadt subventioniert seien.

«Gibt es immer Widerstand, können wir gar nichts mehr realisieren.»Roland Loser, SP-Stadtrat

Die hohen Beiträge beim SCL-Nachwuchs kämen also nur zustande, weil in dieser Rechnung gegenüber den anderen Sportvereinen eine Kostenwahrheit herrsche. Zudem sei es wichtig, zu verstehen, dass von der Stadt kein Geld direkt an den SC Langenthal fliesse. Es würden lediglich die Gebühren der KEB für maximal 1250 effektiv bezogene Eisstunden pro Jahr ausgeglichen. Loser gibt weiter zu bedenken, dass der Club zusätzlich zu den Kosten in Langenthal weitere Gebühren zur Eismiete in Huttwil bezahlen muss.