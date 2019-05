So geht es mit der Fusion weiter

Wie geht es nun für die beiden Gemeinden Derzeit läuft eine 30-tägige Beschwerdefrist. Diese müssen beide Gemeinden einhalten, denn Bürgerinnen und Bürger können nach wie vor gegen das Abstimmungsergebnis vorgehen. Verstreicht diese Frist ohne Eingaben, gilt die Fusion definitiv als beschlossen, und die Gemeindeverantwortlichen können sich an die Umsetzung machen. Wolfisberg muss an der nächsten Gemeindeversammlung am 19. Juni diverse Verträge kündigen, unter anderem mit den Schulverbänden oder dem Begräbnisverband. Denn künftig können die Wolfisberger ihre Mitbürger in Niederbipp bestatten lassen. Auch die Budgetphase des Gemeindehaushalts fürs nächste Jahr wird bereits gemeinsam stattfinden.

Wann wird die Wolfisberger Verwaltung in Niederbipp eingegliedert?

Der Integrationsprozess wird schrittweise verlaufen und voraussichtlich bis ins nächste Jahr andauern. Denn in diesem Jahr läuft in der Berggemeinde noch alles über die eigene Verwaltung – so etwa auch die Rechnung 2019. Diese muss erst abgeschlossen und von der Rechnungsprüfungskommission abgesegnet werden. Die Rechnung wird dann im nächsten Jahr an der Gemeindeversammlung in Niederbipp gutgeheissen. Noch unklar ist, was mit dem Gemeindearchiv geschieht. Diese und andere offene Fragen sollen an den nächsten gemeinsamen Sitzungen geklärt werden.

Welche Pläne bestehen bezüglich Transport für die Schüler der Berggemeinde? Konkret ist noch nichts. Wolfisberg muss jedoch bis Ende Schuljahr den Vertrag für den bisherigen Schülertransport kündigen – dieser hat eine zweijährige Kündigungsfrist. Vorerst wird deshalb noch alles beim Alten bleiben. In der Zwischenzeit gilt es für das Dorf, mit den Verantwortlichen in Niederbipp eine neue Lösung für den Transport der eigenen Schüler auszuhandeln. Die Gemeinde ist verpflichtet, Lernende von A nach B zu transportieren. Aus der Bevölkerung wird auch ein kombiniertes Angebot für Pendler gewünscht, da der öffentliche Verkehr am Berg beschränkt ist. Die Umsetzung dürfte aber schwierig sein, da es sich im Transportbereich um zwei verschiedene Reglemente handelt.

Was geschieht mit der Kirchgemeinde Gemeindepräsident Ulrich Leuenberger thematisierte diese Frage bereits an einer Informationsveranstaltung, zudem steht er in Kontakt mit den Räten der Kirchgemeinde Oberbipp, der Wolfisberg angehört. Es benötigt wohl eine Volksbefragung, um die Bürger in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Danach müsste die Einwohnergemeinde einen Austrittsantrag bei der Kirchgemeinde stellen. Künftig werden Bestattungen ohnehin gratis sein, wenn Wolfisberg ein Teil der Niederbipper Kirchgemeinde wird. Deshalb bietet sich auch hier ein Zusammenschluss an.

Wann findet die erste gemeinsame Gemeindeversammlung statt? Schon am Montag, 9. Dezember, wird die Wolfisberger Stimmbevölkerung über die traktandierten Geschäfte ab dem 1. Januar 2020 abstimmen können. Man darf gespannt sein, ob die Delegation aus dem Bergdorf ähnlich gross sein wird wie dessen Stimmbeteiligung am vergangenen Abstimmungssonntag.