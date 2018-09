Sie verlangen, dass der Verkehr gedrosselt wird

Es sei höchste Zeit, das Thema in Attiswil erneut anzugehen, ­findet Martina Di Meo. Weil der Verkehr in den letzten Jahren stark zugenommen habe, sei es für Schulkinder und Fussgänger inzwischen gefährlich geworden.

Di Meos Tochter besucht die Spielgruppe, daher beobachten sie und ihr Ehemann Renato den Verkehr aufmerksam. Mehrmals hätten sie sich an den Gemeindepräsidenten gewandt, seien aber vertröstet worden: Die Situation müsse überprüft werden.

Mitte August wurde ein Geschwindigkeitsmesser an der ­Beundenstrasse aufgestellt. Über das Resultat wurden Di Meos informiert. «Unser Gefühl hat sich bestätigt», hält die Mutter fest.

Einige Verkehrsteilnehmer seien entlang des Schulwegs mit 60, 70 oder sogar mit 80 Stundenkilometern unterwegs. In ihren Augen ist auf diesem Abschnitt jedoch bereits Tempo 30 zu viel.

Mit dieser Ansicht steht Martina Di Meo nicht allein da. Ihre Forderung danach, auf diesem Abschnitt das Tempo zu drosseln, tragen über hundert Attiswilerinnen und Attiswiler mit.

Am Montag hat das Ehepaar Di Meo ihre Gemeindeinitiative mit 116 Unterschriften an Gemeindeschreiberin Christine Käser übergeben. Damit fordern sie, dass auf der Beundenstrasse und der Dorfstrasse sowie dem Gartenweg eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird.

Zum zweiten Mal

Bereits 2016 hatten zwei Attis­wiler eine Gemeindeinitiative eingereicht. Es war die erste, an die man sich im Dorf erinnern konnte.

Es waren Gemeinderat Sandro Cimeli und sein Vorgänger Peter Zysset, die 125 Unterschriften zusammengetragen hatten, um zu erreichen, dass auf mehreren Strassen das Tempo gedrosselt wird. Den beiden ging es damals um die Sicherheit rund um den Kindergarten an der Sei­lerstrasse, an der Kreuzstrasse und am Wiesenweg. (cd)