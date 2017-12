Sie verbinden Kunst und Technik

Stephanstag im Stadttheater. Das Bühnenbild für das Familienmusical «Der kleine Lord» erinnert an dreidimensionale Klappbilder aus nostalgischen Büchern. «Volker, kannst du die hinterste Soffite noch ein wenig runterlassen?», ruft Johann Gerhard. Bis Ende Jahr gibt der langjährige Bühnenmeister seine Anweisungen. Es ist sein zweitletzter Einsatz, danach geht der 64-Jährige in Pension. Auf einer Leiter steht der Inspizient, um einen Scheinwerfer von Hand einzustellen.

«Die anderen sind ferngesteuert», erklärt Gerhard und streicht heraus: «Für mich ist es das Wichtigste, dass nie ein Unfall passiert ist. Wir arbeiten oft im Dunkeln, bedienen Hebevorrichtungen, die den raschen Auf- und Abbau sowie den szenischen Wechsel von Dekorationen und technischen Geräten ermöglichen. Das ist nicht ungefährlich.» Sagts und entfernt zwei variable Stühle, damit ein Rollstuhl Platz findet. Neu gelangt man mit einem Lift auf jede Theateretage.

Den Charme behalten

«Architektonisch gefällt mir am Theater besonders das Hauptportal», stellt Johann Gerhard fest und gerät sogleich ins Schwärmen: Auch der festliche Saal habe seinen Charme behalten. Nur den weissen Vorhang hätte er nicht gewählt, meint der gelernte Innendekorateur augenzwinkernd.

«Der damalige Bühnenmeister Marcel Etter hat mir viel von seinem Wissen weiterge­geben.»Johann Gerhard

scheidender Bühnenmeister

Aufgewachsen in Brittnau, absolvierte Gerhard diese Aus­bildung in Basel. Schon damals entwickelte er ein künstlerisches Flair und besuchte Kurse an der Kunstgewerbeschule. Anschliessend war der spätere Bühnenmeister bei einer Aarwanger Innendekorationsfirma tätig. 2002 übernahm er die Stelle als handwerklicher Mitarbeiter im Stadt­theater und absolvierte eine berufsbegleitende Ausbildung als Hauswart. «Der damalige Bühnenmeister Marcel Etter hat mir viel von seinem Wissen weitergegeben», stellt der 64-Jährige fest. Schön sei, dass auch seine Frau Ruth im Servicebereich des Theaters mitwirke.

Ins richtige Licht rücken

Am Regiepult steht Achim Saufaus und koordiniert die Lichtsteuerung für die abendliche Aufführung ein. Der neue Bühnenmeister – seine Funktion heisst nun technischer Leiter – war zuletzt als Leiter Bühnenbetrieb am Theater Orchester Biel-Solothurn tätig. Seine Ausbildung als Veranstaltungstechniker absolvierte Saufaus in Wiesbaden, wo er sich mit dem Theatervirus infizierte. Nach dem Zweispartenbetrieb in Biel und Solothurn habe es ihn gereizt, an einem Gastspielhaus zu arbeiten, das zudem neu saniert worden sei. Seine Tätigkeit bezeichnet der neue technische Leiter als Zweigstelle von Kunst und Technik: «So verbinde ich meinen Anteil Kreativität und das technische Interesse mit der Theaterleidenschaft.»

Höhere Ansprüche an Technik

Im Zentrum der Aufgaben eines technischen Leiters stehen der Auf- und Abbau sowie das Einrichten von bühnentechnischen Teilen und Geräten. Mit der Renovation wurde die analoge Technik vollständig digitalisiert. Am Regiepult werden die Bühnen-, die Beleuchtungs- und die Beschallungseinrichtungen gesteuert. Dies erfordert gleichzeitig viel Einfühlungsvermögen.

«So verbinde ich meinen Anteil Kreativität und das technische Interesse mit der Theaterleidenschaft.»Achim Saufaus

technischer Leiter

Als Bühnenmeister begegne man vielen prominenten Künstlern. Gerhard sagt: «Die meisten schätzen es, wenn sie ganz normal und natürlich behandelt werden.» Er erinnert sich gerne an Weltstar Hanna Schygulla, die im Dezember 2010 in Langenthal gastierte. «Sie überreichte mir ein dickes Regiebuch, in welchem sämtliche Lichtstimmungen angekreuzt waren. Hoch konzentriert musste ich Zeile für Zeile des dichten Textes nachfahren, um ihren Anweisungen zu folgen. Von der Vorstellung bekam ich rein gar nichts mit», schmunzelt Gerhard und gibt eine weitere Anekdote preis: dass während eines Lustspiels mit Jörg Schneider der Schlussvorhang blockierte. Von seinem Standort zuhinterst im Saal am Regiepult musste Gerhard also auf die Bühne eilen, um den Vorhang mit der Handkurbel zu öffnen.

Die Leidenschaft bleibt

Im Foyer erstrahlen die originalen Kronleuchter, und auch in den Augen von Johann Gerhard funkelt es. «Mit Licht fokussieren, Stimmungen und Emotionen erzeugen, das habe ich sehr gerne gemacht, speziell bei Aufführungen mit Langenthaler Kindern.»

Trotz ein wenig Wehmut freue er sich darauf, künftig während der Saison an Samstagen, Sonn­tagen und Feiertagen nicht arbeiten zu müssen. Waren es anfänglich rund 25, so sind es heute ­jährlich gegen 80 Aufführungen. «Bühnenmeister war mein Traumjob, und meiner Leidenschaft darf ich auch nach der Pension frönen; es gibt einfach einen Seitenwechsel», betont Johann Gerhard. Er freut sich darauf, bald die Vorstellungen – besonders die Schauspiele – als Besucher geniessen zu können.

(Langenthaler Tagblatt)