Sie treiben sich gegenseitig an

Bleibt eine Frage: Wie kommen die Flachländerinnen überhaupt zum Skirennsport? Das Feuer für den Wintersport wurde bei Shaienne und Leandra früh entfacht. Ihr Vater war in seiner Jugendzeit der beste regionale Skifahrer und das Aushängeschild des Skiclubs Ahorn-Eriswil.

Die Skigene scheint der gebürtige Eriswiler seinen beiden Töchtern also vererbt zu haben. Während der Wintermonate stehen die 13-Jährigen an zwei Tagen unter der Woche sowie an den Wochenenden auf der Piste. In den Weihnachts- und Sportferien jeden Tag. Hauptsächlich an den Skiliften Bumbach im Schangnau und in Elsigen-Metsch im Berner Oberland.

In den Sommermonaten sind sie dann eher auf den Pisten in Zermatt anzutreffen. Als Familie sind Zehnders zum Plauschfahren kaum noch gemeinsam auf der Piste anzutreffen. «Vielfach fehlt einfach die Zeit, und ohne Kräftemessen wird es mir schnell einmal langweilig», sagt Leandra schmunzelnd.

Vor einem Rennen begutachten die Mädchen zusammen mit ihrem Vater die Piste. Sie besprechen Schwierigkeiten und bereiten sich mental auf die Abfahrt vor. «Die Tipps von unserem Vater sind vielfach Gold wert», sagt Leandra. Im Starthäuschen angekommen, wärmen sich die Mädchen kurz auf, bevor es dann losgeht.

«Kurz vor dem Start ist man völlig konzentriert, und der Puls steigt leicht», so Shaienne. Ihr Vater Bendicht Zehnder ist in ihrer Nähe und unterstützt sie weiter, während Mutter Yolanda die Töchter im Ziel erwartet.

«Nach einem guten Rennen ist ihnen die Freude von weitem anzusehen, doch es kann bei einem schlechten Rennen auch Tränen geben», so Yolanda Zehnder. Manchmal harzt es also. «Man rauft sich zusammen und weiter gehts», sagt Leandra dazu.

Unterstützung von den Eltern und der Schule

«Wir unterstützen unsere Töchter, solange sie Spass daran haben», sagen Yolanda und Bendicht Zehnder. Unterstützung erhalten die Sportlerinnen auch von ihrer Schule in Kleindietwil. «Mehrmals die Woche können sie freinehmen, es ist auch kurzfristig möglich», sagt ihre Klassenlehrerin Natascha Beutler.