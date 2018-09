«Sie schauen zuerst für sich»

Es hätte der grösste Zusammenschluss des ganzen Kanton Berns werden können: Am 24. September 2017 stimmten die elf Gemeinden des nördlichen Oberaargaus über eine Fortsetzung des Fusionsprojekts ab. Doch die grossen Dörfer machten den Fusionswilligen einen dicken Strich durch die Rechnung (siehe Grafik).

Zum Vergrössern auf die Grafik klicken.

Wo stehen die befürwortenden Berggemeinden Farnern, Rumisberg, Wolfisberg und die Dörfer Wangenried und Walliswil-Wangen heute? Eine Umfrage bei den Gemeindepräsidenten zeigt: Ihre Situation unterscheidet sich teils stark.

«Wenn die Fusion mit Niederbipp scheitert, wird es für uns schwierig.» – Ulrich Leuenberger, Gemeindepräsident Wolfisberg

In Ulrich Leuenbergers Gemeinde war die Stimmbeteiligung am 24. September 2017 am höchsten: Knapp 68 Prozent der stimmberechtigten Wolfisbergerinnen und Wolfisberger taten ihre Meinung kund. Und das in aller Deutlichkeit: 82 von ihnen legten ein Ja in die Urne, lediglich 17 ein Nein. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich der Gemeindepräsident bei der Bekanntgabe des Abstimmungsresultats. Und auch heute, ein Jahr später, fühlt sich der Wolfisberger von den Behörden der ablehnenden Dörfer im Stich gelassen: «Von der angepriesenen Zusammenarbeit sieht man noch gar nichts, die grösseren Gemeinden schauen zuerst für sich und dann erst für den Nachbarn.»

Doch genau einer dieser Grossen sprang noch am Abstimmungssonntag in die Bresche: ­Ulrich Leuenberger und Sibylle Schönmann, Gemeindepräsidentin von Niederbipp, führten am 24. September 2017 erste Gespräche über eine mögliche Vermählung. Doch auch dieses Projekt steht aktuell unter keinem guten Stern. Der Abstimmungstermin für die Hochzeit im kleinen Rahmen wurde vom September auf den 19. Mai 2019 verschoben.

Über die genauen Gründe bewahren sowohl Leuenberger als auch Schönmann Stillschweigen. Nur so viel: Es gehe um Emotionen. Und die Schulfrage gilt es zu klären, steht doch noch nicht fest, ob die Kinder weiterhin am Berg und in Wiedlisbach oder künftig in Niederbipp den Unterricht besuchen werden.

«Nun haben wir mehr Zeit, das Ganze ist etwas ins Stocken geraten», sagt Leuenberger. Doch er betont: «Ich stehe nach wie vor hinter dem Projekt.» Für den Gemeindepräsidenten steht fest, dass Wolfisberg aus finanzieller Sicht alleine kaum noch überleben kann. «Wenn die Fusion mit Niederbipp scheitert, wird es für uns schwierig.» Doch das letzte Wort habe stets die Stimmbevölkerung.

«Wenn niemand Interesse zeigt, hat es keinen Wert.» – Paul Ischi, Gemeindepräsident Rumisberg

Paul Ischi sagt, er habe den Gesamtperimeter von Anfang an als zu gross empfunden. Eine Vermählung im Perimeter der Kirchgemeinde Oberbipp wäre die bessere Lösung gewesen. «Diese Gemeinden haben wir nach der Abstimmung auch angeschrieben», sagt der Gemeindepräsident von Rumisberg. Oberbipp und Wiedlisbach seien einer Zusammenarbeit positiv gegenübergestanden, von einer Fusion wollten die Behörden aber nichts wissen.

Attiswil habe gar kein Interesse gezeigt. «Ein Zusammenschluss alleine mit Farnern ergibt keinen Sinn», so der Rumisberger Gemeindepräsident. Von den grossen Gemeinden zeigt auch er sich dementsprechend enttäuscht: «Sie hatten die Grossfusion angerissen und dann bachab geschickt.» Ischi will das ganze Thema nun einige Jahre Ruhen lassen.

«Wenn niemand Interesse zeigt, hat es keinen Wert.» Kritisch beobachtet er die laufenden Verhandlungen zwischen Niederbipp und Wolfisberg: «Es wäre natürlich schade, wenn Wolfisberg aus dem Schulverband austritt.» Sowieso geistere in vielen Köpfen am Berg noch die Idee einer Dreierfusion herum. «Doch auch da stellt sich die Frage, ob wir nicht zu klein wären.»

«Für uns ist eine Fusion aktuell vom Tisch.» – Roland Guazzini, Gemeindepräsident Farnern

Beim Farner Gemeindepräsidenten Roland Guazzini klingt es ähnlich wie bei seinem Rumisberger Amtskollegen: «Wir hatten nach der Abstimmung noch einen Versuch innerhalb des Perimeters der Kirchgemeinde Oberbipp gestartet», sagt Guazzini. Für die grösseren Gemeinden sei das aber nicht aktuell gewesen.

«Und für uns eigentlich auch nicht, wir sind ja gut aufgestellt.» So habe Farnern stets genügend Kandidaten für den Gemeinderat und die Kommissionen. «Deshalb ist eine Fusion für uns aktuell vom Tisch», betont der langjährige Gemeindepräsident. Wie es in zehn Jahren aber aussehe, könne auch er nicht sagen.

Im Gegensatz zu Paul Ischi will sich Roland Guazzini nicht zur geplanten Vermählung von Wolfisberg mit Niederbipp äussern. «Farnern betrifft das nicht, deshalb mische ich mich da nicht ein.»

«Viele haben wohl schon im Vorfeld mit diesem Entscheid gerechnet.» – Hansruedi Gygax, Gemeindepräsident Wangenried

Auch bei Hansruedi Gygax in Wangenried, wo im letzten Jahr noch auf eine Fusion gedrängt wurde, ist das Thema aktuell vom Tisch. «Wir wollen nun die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn fördern», sagt der Gemeindepräsident. Damit spricht er vor allem Wangen an der Aare sowie Walliswil-Wangen an.

«Das ergibt Sinn, wir arbeiten bereits in den Bereichen Schule und Feuerwehr zusammen», so Gygax. Konkrete Themen für eine weitere vertiefte Kooperation könne er derzeit aber noch keine nennen. «Das sind noch Ideen, Hirngespinste».

Finanziell ist Wangenried nicht auf Rosen gebettet. «Wir arbeiten aktuell an einem langfristigen Finanzplan, mit dem die notwendigen Ausgaben drin liegen sollten.» Schritt für Schritt soll etwa in die Sanierung der Mehrzweckhalle und in die Abwasserversorgung investiert werden. Obwohl seine Gemeinde die Grossfusion vor einem Jahr befürwortet habe, sei nach der Ablehnung keine Konsternation im Dorf ausgebrochen. «Viele haben wohl schon im Vorfeld mit dem Entscheid gerechnet», sagt Hansruedi Gygax. Ihm selbst sei es zumindest so ergangen.

«Uns beschäftigen derzeit andere Themen.» – Alain Greub, Gemeindepräsident Walliwil-Wangen

Alain Greub war noch gar nicht Mitglied des Gemeinderates von Walliswil-Wangen, als über die Grossfusion abgestimmt wurde. Seine Vorgängerin Beatrice Wagner hatte sich indes für die Hochzeit starkgemacht. «Nach der Ablehnung war es bei der Bevölkerung kein grosses Thema mehr», sagt Greub heute.

Aktuell würden zwar Gespräche mit den benachbarten Gemeinden für eine ­Zusammenarbeit geführt, eine Fusion sei aber vom Tisch. «Uns beschäftigen derzeit andere ­Themen», so der Gemeinde­präsident. Es seien dies etwa die Strassenbeleuchtung sowie die Wasserversorgung. (Langenthaler Tagblatt)