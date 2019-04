Sie machen das Baden sicherer

Eine lange Tradition haben auch die Rettungsdemonstrationen, die noch heute ein Publikumsmagnet sind. 1976 wurde zum ersten Mal eine Grossübung vor Publikum durchgeführt. Dabei wurde ein Autounfall auf einer Brücke simuliert, bei dem eines der Fahrzeuge in den Fluss fiel. Die Aufgabe der Retter war es, die Insassen schnellstmöglich aus dem sinkenden Fahrzeug zu bergen. Im Rahmen des diesjährigen Jubiläums kann man am 30. Juni in der Badi Wangen wieder eine spektakuläre Übung mitverfolgen.

Trotz der hohen Nachfrage am Kursangebot und an den Demonstrationen hat die Sektion mit rückläufigen Zahlen beim Nachwuchs zu kämpfen. Den Grund dafür sieht Sektionspräsidentin Caroline Jäggi neben dem Zeitaufwand in der hohen Verantwortung der Mitglieder: «Die ehrenamtliche Tätigkeit erfordert Pflichtbewusstsein.» Sie ist jedoch zuversichtlich, die Mitgliederzahl 2019 dank den Jubiläumsfeierlichkeiten ausbauen zu können.

Die Rettungsdemo ist diesen Sommer nämlich nicht die einzige Gelegenheit, den runden Geburtstag zu zelebrieren: Für jedes Jahrzehnt ist ein Anlass geplant. Neben der Hauptveranstaltung am 30. Juni in Wangen wird auch am 26. Mai in der Badi Langenthal, am 7. Juli in Huttwil, am 11. August in Roggwil und zu guter Letzt am Wochenende der offenen Badi am 25. August in Herzogenbuchsee gefeiert.

Daniel Polling, OK-Präsident des Jubiläumsjahres, hofft, mit den Aktionen die Grundlagen des sicheren Verhaltens im Wasser zu vermitteln. Für ihn ist klar: Als Mitglied der SLRG geniesst man nicht nur das tolle Vereinsleben, sondern setzt seine Zeit auch für eine gute und wichtige Sache ein.