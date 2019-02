Das Einzugsgebiet ist gross, auch viele Oberaargauer steigen täglich in den Schnellzug. So einst auch die Niederbipper Gemeindepräsidentin: Während 10 Jahren ist sie von Niederbipp über Oensingen nach Zürich gependelt.

Im Solothurner Kantonsrat denkt man anders

Doch die Solothurner Regierung will sich im Rahmen des 11,9-Milliarden-Franken-Projekts Bahnausbau 2035 stattdessen für den Halbstundentakt auf der Jurasüdfussachse starkmachen – mit einem Regioexpress, der nach Zürich 11 Minuten länger benötigt.

Im Solothurner Kantonsrat wurde letzte Woche entgegen der ursprünglichen Forderung nun betont, dass zwei Regioexpress-Züge pro Stunde ein Fortschritt und kein Rückschritt seien, wie das Regionaljournal Aargau-Solothurn berichtet.

Würde der Stopp in Oensingen beibehalten, könne es gar sein, dass stattdessen der Halt in Grenchen aufgehoben werde. Die mildere Forderung, dass sich der Regierungsrat für Anschlüsse in Oensingen, Olten, Solothurn und Grenchen starkmachen muss, kam im Kantonsrat letztlich durch. «Die halbstündlichen Regioexpress-Züge nützen uns nichts», sagt die Niederbipper Gemeindepräsidentin.

Zusammen mit anderen Oberaargauer Politikern, etwa den Grossräten Beat Bösiger (SVP) und Stefan Costa (FDP), engagiert sie sich im Komitee Pro ÖV-Anschluss Thal-Gäu-Bipperamt-Oberaargau (wir berichteten). Für Niederbipp und das ganze Bipperamt habe der Anschluss in Oensingen eine grosse Bedeutung. «Wir sind von jeher stark auf die Jurasüdfussachse Richtung Solothurn und Olten orientiert», sagt sie. Von Nieder- oder Oberbipp fahre niemand über Langenthal nach Bern.

Der Ausbau wäre für die Katz

Zumal der Ausbau der ASM-Linie von Niederbipp nach Oensingen beim Wegfall des IC-Halts für die Katz gewesen sei. «Der Regioexpress macht auch in Niederbipp halt, dann muss niemand mehr nach Oensingen fahren.» Auch die Anschlüsse wären mit dem Halbstundentakt laut Schönmann deutlich schlechter.

Pendler nach Bern etwa müssten dann rund 15 Minuten in Solothurn warten. Sie befürchtet, dass viele ÖV-Nutzer auf das Auto umsteigen könnten. Und noch mehr verstopfte Strassen könne man nicht gebrauchen – weder in Oensingen noch in Niederbipp. Deshalb will sich das Komitee weiter für einen IC-Halt in Oensingen starkmachen.

Man will sich keine Feinde machen

Demnächst sollen in der ganzen Region Unterschriften für eine Petition gesammelt werden. Sibylle Schönmann betont, dass keinesfalls Orte gegeneinander ausgespielt werden sollen. «Wir sagen nicht, dass Grenchen keinen Halt braucht.» Man wolle sich schliesslich keine Feinde machen.

Jetzt gehe es aber darum, aufzuzeigen, wie wichtig der Knoten am Bahnhof Oensingen für das ganze Bipperamt und das Thal sei.