Sentimentalität ist zweitrangig

Es muss sich um etwas Wichtiges handeln, wenn nacheinander alle Angestellten, der Stadtpräsident und schliesslich die Medien vorgeladen werden. Tatsächlich hat die Stiftung Lindenhof neue Pläne, die das Erscheinungsbild am Standort schon bald markant verändern sollen.

Ein grosses Bauprojekt steht in den Startlöchern: Das privat geführte Alters- und Pflegeheim will für geschätzte 13,5 Millionen Franken in die Zukunft investieren. Wer die Lage am Kreisel von Bützberg- und Ringstrasse kennt, wird sich fragen: wohin mit einem Neubau? Platz hat es in diesem Sinne keinen, doch der Stiftungsrat will Platz schaffen. Für sein neues Demenzheim soll die Villa Lindenhof weichen. Das Haus also, mit dem alles begann.

Nicht mehr zeitgemäss

Lang ist es her, 1926, dass die Besitzer ihre Villa dem Verein für das Alter als Legat vermachten. Einzige Bedingung: Ein Heim sollte daraus entstehen. Erst gab es 12, dann 25 Pflegeplätze. Das Hauptgebäude mit Siedlungstrakt kam 1981 hinzu, vor 13 Jahren folgten zwei weitere Neubauten. Seither hat der Lindenhof im Innenbereich immer wieder angepasst oder umgebaut.

Derzeit betreibt die Stiftung 79 Heimplätze, darunter 21 in der Villa für demente Bewohner. Bereits vor zwei Jahren begann der Stiftungsrat nach Lösungen zu suchen. Für einmal ging es nicht um Platzprobleme, sondern um bauliche Aspekte. Denn die Infrastruktur der Villa ist alt, die Kellerwände sind feucht, die Zimmer in den Obergeschossen mit Doppelbelegung und Gemeinschaftsdusche nicht mehr zeitgemäss.

Heim will attraktiver werden

«Die heutigen Generationen wollen keine alten Einrichtungen», sagt Beat Ruckstuhl. Der Stiftungsratspräsident beim Lindenhof sagt auch, das Heim könne mit dem Neubauprojekt auf dem regionalen Markt attraktiv bleiben. Geplant sind unverändert 20 Betten, verteilt auf je 10 komplett eingerichtete Einzelzimmer auf zwei Stockwerken.

Ein zusätzliches Geschoss soll obendrauf gebaut werden, obwohl dessen Nutzung noch offen ist. Vorerst werden dort wohl einige Ferienzimmer, möglicherweise Arztpraxen und dringend benötigte Büroräume entstehen. Die Pflegeplätze, die der Lindenhof anbieten kann, sind per Kontingent der Stadt zwar limitiert. «Dies kann sich in Zukunft aber auch ändern», sagt Ruckstuhl.

Renovation ist keine Option

Dass Abbruch und Neubau der Villa nicht ohne Zwischenrufe ablaufen werden, das ist Architekt und Stiftungsrat Robert Kummer klar. «Eine Renovation des Hauses hätte aus finanzieller Sicht aber keinen Sinn gemacht», sagt er, denn der Grundriss sei suboptimal. Die Villa steht nicht unter Denkmalschutz. Die zwei Backsteingebäude nebenan aber schon, sie bleiben bestehen.

Das neue Demenzzentrum soll durch seine Form bestechen. Tageslicht kann dank der Struktur tief ins Gebäude dringen. Eine ­gedeckte Loggia, ein Aufenthaltsraum sowie der markante Lichthof in der Mitte sollen den Bewohnern viel Bewegungsfreiheit bieten. Zusätzlich sind 30 neue Parkplätze in der Einstellhalle geplant. Alle Gebäude werden dabei unterirdisch verbunden. Die Villa wird dann Geschichte sein, aber der Stiftungsrat macht klar, dass er Kosten und Nutzen über sentimentale Gefühle stellt.

Eröffnung in zwei Jahren

Am Freitag reichte der Lindenhof das Baugesuch ein. Ende Jahr soll das Projekt bewilligt sein. Im Frühling 2018 wird voraussichtlich ein Pavillon im Park die Villa ersetzen. Läuft alles nach Plan, könnte der Neubau im Herbst 2019 bereitstehen. Heimleiterin Bernadette Eichmüller sagt, das Personal habe die Umbaupläne gut aufgenommen. «In der Zwischenphase wollen wir niemanden entlassen», hält sie zudem fest. Denn qualifiziertes Personal zu finden, ist auch mit einem attraktiven Neubau nicht immer ganz einfach. (Langenthaler Tagblatt)