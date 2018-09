Seit der Festnahme ist es ruhig

In Herzogenbuchsee haben sich in diesem Jahr bereits fünf grössere Brände ereignet. Hinzu kommt das Feuer von Ende Juli an der Wangenstrasse in der Nachbargemeinde Heimenhausen. Dabei war es in Buchsi schon 2017 zu zwei grösseren Brand­fällen gekommen. Verletzte gab es in keinem der Fälle (siehe Infobox).

Bereits Anfang dieses Jahres stellte sich daher, nach dem Feuer in einem Holzschuppen an der Lagerstrasse, die Frage: Sind im Dorf Brandstifter am Werk? Die Polizei teilte damals mit, dass menschliches Verschulden als Ursache nicht ausgeschlossen werden könne. Auch in den anderen Fällen konnte sie dies nicht. Nach dem dritten Brand in diesem Jahr wollte die Polizei aber im April von keiner «aussergewöhnlichen Situation» sprechen.

Am 20. Juli jedoch wurden die Spekulationen vom Feuerteufel erneut angeheizt: Zumindest teilte die Polizei mit, einen dringend tatverdächtigen Brandstifter angehalten zu haben. Dies im Zusammenhang mit dem Brand in einem leer stehenden Gebäude an der Bernstrasse am 14. Juli. Er wurde festgenommen und auf Antrag der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau in Untersuchungshaft versetzt.

Ermittlungen noch im Gange

Eine Nachfrage bei der Kapo-Medienstelle zeigt jetzt: Auch zwei Monate später befindet sich der 27-jährige Mann immer noch in Untersuchungshaft. «Er ist nach wie vor tatverdächtig», sagt Mediensprecher Dominik Jäggi. Der Mann war am Abend des Feuers in der Nähe des Brand­objekts aufgefallen. Ob er geständig ist, dazu macht die Polizei keine Aussagen.

Die Ermittlungen zum Brand an der Bernstrasse seien immer noch im Gang, so Jäggi. Diese wolle man nicht gefährden. Auch mit An­gaben zur Person hält sich die Kapo, mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz, zurück. Was bisher aber nicht bekannt war: Beim 27-Jährigen handelt es sich um einen Schweizer.

Kommt es zur Anklage?

Die Polizei betont zudem, dass nach wie vor allfällige Zusammenhänge mit anderen Bränden in der Region geprüft würden. Die Ermittlungen in den einzelnen Fällen seien aber immer noch im Gang, sagt Dominik Jäggi. Weshalb derzeit auch dazu keine weiteren Angaben gemacht werden könnten. Nach Abschluss der polizeilichen Arbeiten würden die Ergebnisse an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert. Diese sei es auch, die letztlich entscheide, ob und wann es zu einer Anklage komme.

Ob im Dorf ein Feuerteufel sein Unwesen treibt und ob dieser nun dingfest gemacht worden ist, über diese Fragen dürfte in Herzogenbuchsee also auch weiterhin kräftig spekuliert ­werden. Fest steht: Seit der Fest­nahme vom 20. Juli haben sich in Buchsi selbst keine grösseren Brandfälle mehr ereignet. Es ist ruhig geworden. (Langenthaler Tagblatt)