Seine Stimme zählt auch in Hollywood

Stefan Eichenberger geht seine Post durch und wirft mehrere Briefe auf den Tisch. Einer davon ist von Paramount Pictures, ein anderer von 20th Century Fox. Vor rund einer Woche habe es damit begonnen, erzählt der Filmproduzent und schmunzelt schelmisch. Und das ist erst der Anfang: In den folgenden Wochen und Monaten wird noch viel mehr Post aus Übersee in seinem Büro an der Sandrainstrasse in Bern eingehen.

Der 33-Jährige erhält von den amerikanischen Filmstudios etwa Einladungen für Filmvorführungen oder DVDs zugeschickt. Denn Eichenberger ist, nachdem er diesen Sommer neu in die Oscar-Academy aufgenommen worden ist, ein gefragter Mann in Hollywood. Seine Stimme zählt, wenn es im März darum geht, wer die begehrten Filmpreise überreicht bekommt.

«Wie ein Traum»

Stefan Eichenberger, der in Herzogenbuchsee aufgewachsen ist, kam über das Fernsehen zum Film. Mit 16 Jahren gründete er mit Joel Glatz und Gregor Frei die Jugendsendung «Video Gang Bern». 2006 riefen die drei gemeinsam die Filmproduktionsfirma Hiddenframe ins Leben. Eichenberger studierte in Freiburg und Bern und absolvierte danach den Master in Filmrealisation, bevor er schliesslich auch noch Mitinhaber von Contrast Film Bern und Zürich wurde.

Dass er durch seinen Beruf irgendwann mit der Glitzerwelt von Hollywood in Kontakt kommen könnte, hätte er damals noch nicht zu denken gewagt. Auch wenn er oftmals darauf angesprochen wurde. «Das war der Standardspruch: ‹Du willst doch sicher mal einen Oscar gewinnen›», erzählt er und lacht. «So was lag aber damals ausserhalb meiner Vorstellung und war auch nie wirklich mein Ziel.» Trotzdem hätte es dann fast geklappt: 2015 wurde der Kurzfilm «Parvaneh» von Talkhon Hamzavi, den Eichenberger produziert hatte, für den Oscar nominiert. Nachdem dieser 2013 bereits mit dem Studenten-Oscar in Hollywood ausgezeichnet worden war. Um bei den Academy-Mitgliedern für den Film zu werben, war Eichenberger damals zweimal eine Woche in Los Angeles vor Ort. Einer der Publicity-Anlässe damals ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: Er und seine Crew wurden von Schauspielerin Meryl Streep angesprochen. «Sie hat unseren Film gelobt und meinte, dass sie für diesen abgestimmt habe», erzählt Eichenberger. Genau wie später die Oscarverleihung selbst kam ihm dieses Erlebnis «wie ein Traum» vor.

Nicht immer ganz fair

Für die Goldstatue reichte es letztlich nicht. «Das war eigentlich fast klar. Unsere Chancen ­waren sehr klein», sagt Eichenberger. Denn auch wenn man in Hollywood viel Wert darauf lege, dass die Oscars möglichst demokratisch vergeben würden, sei die Verleihung nicht immer ganz fair. «Die englischsprachigen Filme sind klar im Vorteil.» Und auch dass der Gewinner letztlich aus Grossbritannien kam, hat ihn wenig überrascht. «England besitzt nach Amerika die meisten Academy-Members.»

«Meryl Streep hat unseren Film gelobt und meinte, dass sie für diesen abgestimmt habe.»Stefan Eichenberger

Ein solches ist Stefan Eichenberger nun selbst. «Ich lerne jetzt auch die andere Seite kennen», sagt er. Der Schweizer hat diesen Sommer von seiner Aufnahme in die Jury erfahren. Aus allen Wolken sei er deshalb aber nicht ge­fallen. «Ich war vorgewarnt», meint er und erklärt, wie es überhaupt möglich war, dass er in den ex­klusiven Club der Academy aufgenommen wurde: Mit der Aargauer Regisseurin Talkhon Hamzavi sowie dem Berner Filmschaffenden Reto Caffi haben ihn zwei Personen für die Jury empfohlen, die bereits Mitglied sind. «Danach ist eine Aufnahme eigentlich nur noch Formsache», so Eichenberger. «Ich habe mich aber natürlich trotzdem sehr gefreut. Das ist eine grosse Ehre.» Die Mitgliedschaft besteht nun ein Leben lang. Aktuell gibt es weltweit rund 7000 Academy-Mitglieder.

In der Kategorie Short Films and Feature Animation kann Stefan Eichenberger nun bereits bei der Vorauswahl der Filme respektive den Nominierungen seine Stimme abgeben. Hierfür müsste er sich aber wohl weit über hundert Kurzfilme zu Gemüte führen. Darauf werde er wohl verzichten, sagt er. Anschliessend kann er aber, sobald Anfang kommenden Jahres die Nominierten feststehen, auch in allen anderen Kategorien abstimmen – insgesamt sind es 24. Wobei er sich, sagt Eichenberger, wohl auf den besten Film, den besten Kurzfilm sowie den besten fremdsprachigen Film konzentrieren werde.

Die Wurzeln nicht vergessen

Eichenberger ist für die von ihm produzierten Filme schon vielfach ausgezeichnet worden. Seine Wurzeln habe er aber nicht vergessen und sich deswegen auch sehr gefreut, als er 2014 als Erster mit dem Kulturförderpreis der Gemeinde Herzogenbuchsee ausgezeichnet worden sei, sagt er. Für ihn war es auch selbstverständlich, dass er diesen selbst abgeholt hat. «Die Gefahr, dass ich abheben könnte, ist sowieso nicht gross», meint er. «Die Filmwelt erdet einen sehr stark, zumindest als Produzent. Dieser Job ist Knochenarbeit.» Und nur zu gut weiss er, wie gross die Unterschiede zwischen der Filmwelt in Amerika und jener in der Schweiz sind. «In Europa läuft beim Film ohne die Unterstützung durch die öffentliche Hand nichts.» In den USA hingegen seien die Filmstudios riesige Unternehmen, die rein nach wirtschaftlichen Kriterien betrieben würden. «Das ist eine ganz andere Art, Filme zu produzieren. Eine andere Dimension.» (Berner Zeitung)