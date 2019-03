Seifenkisten-Bauen ist ein Familienprojekt

Es geht in den Endspurt in der kleinen Werkstatt im Kulturstall der Kinder- und Jugendfachstelle Tokjo. Drei Männer und fünf Jungs arbeiten an diesem Samstagvormittag noch ein letztes Mal an ihren Seifenkisten. Mit diesen wollen sie am 26. Mai am Oberaargauer Seifenkisten-Grand-Prix antreten.