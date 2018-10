Schwere Maschinen brauchen neues Zuhause

Wer einen Blick in den Erläuterungsbericht zur Ortsplanungsrevision von Thunstetten-Bützberg wirft, stellt fest: Der Schneider Agrar-Service ist von den geplanten Zonenplanänderungen in besonderer Weise betroffen. Die Parzelle, auf der sich der Betrieb befindet, soll, so der Plan des Gemeinderates, von einer zweigeschossigen Mischzone in eine zweigeschossige Wohnzone umgezont werden. Für den Schneider Agrar-Service bedeutet dies: Er muss seinen jetzigen Standort an der Obergasse verlassen.

Beschwerden eingegangen

Umziehen müsste er aber so oder so: Denn ein Weiterbetrieb ist an dieser Stelle praktisch unmöglich geworden. Der Betrieb, der über die Jahre stark gewachsen sei, stosse im Ortsteil Thunstetten an seine Kapazitätsgrenzen, sagt Geschäftsführer Markus Schneider, der das Unternehmen 2002 von seinem Vater übernommen hatte.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse sei aber kein Wachstum möglich. Zudem wären, wie Schneider erklärt, «zahlreiche bauliche Massnahmen» nötig. Hierzu gehört zum Beispiel auch der Bau eines Waschplatzes. Dieser lasse sich aber an der Obergasse nicht realisieren, sagt Schneider.

Das Problem: Der Betrieb befindet sich in einer Mischzone. In dieser ist auch die Lagerung von Landwirtschaftsfahrzeugen, wie sie dort betrieben wird, eigentlich nicht zulässig. Das Gleiche gilt für das Grundstück, das sich gegenüber dem Schneider Agrar-Service befindet und von diesem heute als Lagerplatz verwendet wird.

Jene Parzelle befindet sich gar in der zweigeschossigen Wohnzone und sieht daher keine solche Nutzung vor. Kommt hinzu, dass laut Beat Siegrist (SP) die schmalen Strassen im Wohnquartier für die schweren Landwirtschaftsmaschinen nicht geeignet sind. «Es gab bereits Beschwerden von Anwohnern», sagt der Gemeindepräsident.

Fazit sei, heisst es im Erläuterungsbericht zur Mitwirkung, dass der Betrieb in der Arbeitszone besser aufgehoben wäre. Das Problem ist nur: Eine Umzonung der Fläche in die Arbeitszone sei sowohl für das Amt für Gemeinden und Raumordnung, bei dem eine Voranfrage eingereicht worden sei, als auch für den Gemeinderat ausgeschlossen. Die Exekutive hat in einem Grundsatzentscheid entschieden, dass im Ortsteil Thunstetten keine reinen Arbeitszonen ausgeschieden werden.

Moderne Wohnüberbauung

Die Problematik mit der fehlenden Zonenkonformität sei ihm nicht neu, sagt Markus Schneider. Schon seit rund fünf Jahren sei man deshalb daran, sich nach einer Alternative umzuschauen – auch mit der Unterstützung der Gemeinde. Zuerst dachte man, eingangs Bützberg zwischen dem Waldrand und der Halle Hug fündig geworden zu sein, erzählt Schneider.

Dort also, wo die Garage Gautschi nun ihren Gewerbepark realisieren will. Letztlich sei aber der Kaufpreis für das Land zu hoch gewesen. Als man ihnen mitgeteilt habe, dass nun im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Zonenplanänderung vorgenommen werde, seien die Gespräche mit der Gemeinde vor rund einem Jahr intensiviert worden, sagt Schneider.

Mit der geplanten Umzonung in eine zweigeschossige Wohnzone, wolle der Gemeinderat die Aussiedlung des Betriebs jetzt bewusst forcieren, sagt der Gemeindepräsident. Wobei er betont, dass dieser Schritt in Absprache mit den Grundeigentümern erfolge.

Die Idee: Die bestehenden Lagerhallen an der Obergasse werden abgerissen, sodass dort eine «moderne Wohnüberbauung» entstehen kann. Der Schneider Agrar-Service, so der Vorschlag des Gemeinderates, würde derweil in die Arbeitszone im Industriegebiet Bühl umgesiedelt.

«Noch offene Punkte»

Was für die Gemeinde nach einem guten Plan aussieht, ist für Markus Schneider noch nicht spruchreif. Zuerst müssten die Umzonung und der Verkauf ihres Landes reibungslos über die Bühne gehen, gibt er zu bedenken. «Und auch was das Gebiet Bühl betrifft, gibt es noch offene Punkte zu klären.»

Es stelle sich zum Beispiel die Frage, ob das Land dort gekauft werden müsse oder ob die Gemeinde dieses in einem Baurechtsvertrag abtrete. Zudem sei zuerst die Erschliessung des Gebiets Bühl abzuschliessen. Diese sei ins Stocken geraten, bestätigt Beat Siegrist. Die Gemeinde will aber noch in diesem Jahr ein Arealentwicklungskonzept in Auftrag geben.

Der Schneider Agrar-Service wurde 1969 gegründet. Das Lohnunternehmen ist mit seinen Spezialmaschinen vor allem auf die Gülleausbringung fokussiert. Es beschäftigt zwölf Festangestellte.

(Berner Zeitung)