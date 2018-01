«Schlimmeres konnte verhindert werden»

mDie Feuerwehr Buchsi-Oenz hatte Anfang dieser Woche alle Hände voll zu tun: Am Montagnachmittag wurde sie wegen diverser Unwetterschäden zu Einsätzen nach Inkwil, Herzogenbuchsee, Bollodingen, Oberönz, Niederönz und Graben gerufen. Unter anderem auch wegen überschwemmter Keller.

Vielerorts habe es sich um «kleinere Einsätze» gehandelt, erklärt Martin Heinzmann, Leiter Kommunikation beim Stab der Feuerwehr. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte aber in Bollodingen: Dort trat an der Hegenstrasse die Önz über die Ufer und überschwemmte die Strasse sowie die Felder.

Hansueli Leu, betroffener Anwohner, berichtet: «Rund ums Haus stand alles unter Wasser. Auch der Keller und die Pouletmasthalle wurden nass.» Schlimmeres hätte die Feuerwehr zum Glück verhindern können, so der Landwirt.

Dies bestätigt Martin Heinzmann: «Wir konnten die ­betroffenen Liegenschaften mit Sandsäcken gegen das Hochwasser schützen.» Zu seinem Erstaunen, sagt Hansueli Leu, sei das Wasser auf den Feldern mittlerweile auch wieder gut abgeflossen.

«Rund ums Haus stand alles unter Wasser.» In Bollodingen waren auch Landwirtschaftsbetriebe betroffen. Bild: pd

Über 50 Leute im Einsatz

Neben der Hegenstrasse in Bollodingen hatte die Feuerwehr am Montag vorsorglich auch die Solothurnstrasse in Oberönz und die Brücke bei der Mühle in Niederönz für den Verkehr gesperrt.

Bei der Solothurnstrasse war ebenfalls Wasser über die Ufer getreten. Seit Dienstagmorgen sind diese Strassen alle wieder offen und passierbar, wie Martin Heinzmann bestätigt. Die Feuerwehr empfiehlt jedoch, wie sie am Dienstag per Medienmitteilung informierte, bei Strassen in Flussnähe nach wie vor vorsichtig zu fahren.

Insgesamt standen am Montag bis kurz vor Mitternacht über 50 Feuerwehrleute im Einsatz. (Langenthaler Tagblatt)