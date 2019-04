SCL-Präsident Gian Kämpf: «Geplant war das sicher nicht»

Der Aufstieg wurde dem SCL verweigert, der Trainer ist weg: Das ist eigentlich kein schöner Abschluss einer Meistersaison. Wie ist Ihr Befinden, Herr Kämpf? Nun, einerseits bin ich happy und sehr stolz auf das, was wir in dieser Saison geleistet haben. Andererseits sind da tatsächlich die Konsequenzen, die im Verlauf hinzugekommen sind. Wobei man nicht sagen kann, dass uns der Aufstieg verweigert wurde. Wir sind ja nicht angetreten zu den Aufstiegsspielen – weil wir wussten, dass wir in der National League in unserem Stadion nicht spielen können. Dass Per Hånberg eine neue Herausforderung sucht, ist etwas anderes. Er ist mit grossen Ambitionen von Schweden in die Schweiz gekommen. Nachdem wir nicht antreten konnten zu den Aufstiegsspielen und mit dem Titelgewinn das Maximum erreicht haben, will er diesen Ambitionen jetzt anderweitig gerecht werden. Das ist verständlich. Es ist ja übrigens der dritte Meistertrainer, der Langenthal verlässt.