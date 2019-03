Alles also genau so, wie es sein muss. Und doch war etwas anders. Abgesehen vom Motto des Roggwiler Umzugs «Einisch angers» natürlich. Statt der Knallerclique übernahmen dieses Jahr die Waagechnüübler die Organisation des Umzugs. «Das alte Organisationskomitee hatte einfach keine Lust mehr», erklärt Olivia Rolli, Leiterin des neuen OK. Auf die Frage, ob sie denn zufrieden mit der Umsetzung der Planung sei, antwortet sie umgehend: mit einem Ja. Scheint also alles gut geklappt zu haben.

Einige Neuerungen

Der Umzug verlief reibungslos. Die Stimmung war auffallend gelockert bis entspannt. Die Guggenmusiker spazierten gemütlich und spielten, hörten hin und wieder auf zu spielen, um Bekannten in der Menge der zuschauergesäumten Strasse die Hand zu schütteln, und reihten sich danach wieder ein. Insgesamt 22 Cliquen nahmen am Umzug teil. Mit drei Schulklassen und zwei Kindergärten waren auch Kinder im Umzugsgeschehen gut vertreten.

Durch den Wechsel in der Organisation lief heuer noch so einiges «einisch angers». Das Guggenmusikkonzert am Freitagabend fand in diesem Jahr hinter dem Pintli in und um ein Zelt herum statt. Die dadurch entstehende Enge habe massgeblich zur guten Stimmung während des Konzerts beigetragen, so Olivia Rolli. Erfrischend anders also. Auch ihre Clique fiel mit ihrem den Tross anführenden Wagen auf. Im verwegenen Mad-Max-Look verkleidet, marschierten die Waagechnüübler dem Trubel vorne weg.

Viele Gauner

Daneben hatten es auch viele weitere Sujets an den Umzug geschafft. Wilder Westen, Rivella Kasten, Leuchtturm und Schwerverbrecher waren in kunterbunter Konstellation zu bewundern. Vor allem das Thema Verbrecher schien dieses Jahr besonders beliebt, sodass sich gleich zwei Cliquen für Verkleidungen im Gaunerstil entschieden hatten.

«Ja, Spass hat die Organisation schon gemacht. Nur kurz nach dem Umzug wurde es dann ein wenig stressig. Aber das gehört dazu. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen», gibt Olivia Rolli zur Antwort auf die Frage, wie sie denn die gesamte Erfahrung für sich so bewerte. Die kommenden Jahre werden also zeigen, ob es noch einmal «einisch angers» werden kann.