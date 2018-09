Roggwil: Es bleibt bei zwei Listen

Immerhin: Eine Wahl haben die Roggwilerinnen und Roggwiler auch an diesem bevorstehenden 28. Oktober. Nicht nur die amtierenden sieben Gemeinderatsmitglieder treten zu den Gesamterneuerungswahlen an. Auch je zwei weitere Frauen und Männer wären bereit, sich ab 2019 in der Exekutive einzubringen. Nachdem es bis zum Ablauf der Frist bei diesen bereits bekannten 11 Eingaben der SP und der Bürgerlichen und Freien Wähler (BFW) geblieben ist, sind es dennoch weniger Kandidaturen als je zuvor in der jüngeren Dorfgeschichte.

Zwar hat es auch in den 1990er-Jahren jeweils nur zwei Listen gegeben. Sie waren aber stets voll, und der Gemeinderat zählte damals noch neun Mitglieder. Als 2002 die Gruppierung Akzänt erstmals mit einer eigenen Liste antrat, waren es gar 26 Personen, die um ein Mandat in der Exekutive buhlten. Die Gruppe ist inzwischen nicht mehr aktiv in der Dorfpolitik, dafür mischt seit 2010 die BDP mit. Trotzdem waren es zuletzt insgesamt nur noch 15 Kandidierende, die sich für die Gemeinderatswahlen haben aufstellen lassen.

Heuer hat sich die BDP nun ebenfalls der gemeinsamen Liste von FDP und SVP angeschlossen. Vor vier Jahren mussten die BFW der SP einen Sitz abgeben. Gleichzeitig konnte die BDP ihren Wähleranteil damals leicht steigern.

Die Gemeinderatskandidierenden BFW: Sylvia Ammann (SVP), Adrian Glur (SVP, bisher), Michael Huber (BDP, bisher), Valentin Kappenthuler (FDP, bisher), Benjamin Kurt (SVP), Fritz Sommer (BDP), Marianne Teuscher (FDP, bisher). SP: Yolanda Büschi (bisher), Marianne Burkhard (bisher), Hanspeter von Flüe (parteilos, bisher), Rosalia Haller. (Langenthaler Tagblatt)