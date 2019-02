Ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Donnerstagnachmittag in Wolfwil SO schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter der Rega flog den Mann ins Spital.

Der Unfall ereignete sich um 16.20 Uhr, als ein Autolenker vom Schweissacker herkommend nach rechts in Richtung Grossweier abbog. Bei der Kollision stürzte der E-Bike-Fahrer und blieb verletzt liegen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.