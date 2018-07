Preis für die Restessbar und das Kafi-Deutsch

Zum siebten Mal verleiht Langenthal heuer den Preis für soziales Engagement. Mit diesem Preis werden freiwillige oder ­ehrenamtliche Leistungen und die Förderung der Integration von Personen, die aus sozialen, psychischen oder gesundheitlichen Gründen in ihrer Leistung eingeschränkt sind, ausgezeichnet. Die städtische Sozialkommission schlägt jeweils vor, wer den Preis erhält. Gemäss einem Communiqué der Stadt wurden dieses Jahr die Rest­essbar und das Kafi-Deutsch als Preisträger ausgewählt.

Über 150 Frauen profitierten

Jeden Donnerstag findet das ­Kafi-Deutsch als «Sprechkurs» für fremdsprachige Frauen, Flüchtlinge und Migrantinnen in den Räumen der Familiengemeinde Langenthal statt. In den vergangenen über zehn Jahren hätten über 150 Frauen und Kinder von den verschiedenen Angeboten der Deutschsprachkurse profitiert, heisst es in der Mitteilung. Das Kafi-Deutsch sei eine Art Sprachlabor: Der Schwerpunkt liege dabei nicht bei Grammatik und Schrift, sondern im mutigen Anwenden der deutschen Sprache. Dabei würden ­immer wieder Themen des Alltags behandelt. Initiantin des ­Kafi-Deutschs ist die Langenthalerin Monika Lohnke.

Gesellschaftlicher Austausch

Die Restessbar ist eine «Kühlschrankbörse» an der Käsereistrasse 4. Mit dem Anbieten und Vermitteln von nicht mehr verwendeten Lebensmitteln werde ein Zeichen gesetzt gegen die Auswüchse der Verschwendung von Esswaren, schreibt die Stadt. Zudem stelle die Restessbar ein zentrales Element des sozialen Zusammenhalts ins Zentrum: Mit dem Teilen wird der gesellschaftliche Austausch ermöglicht und gefördert. Die Restessbar sei ein sichtbares Zeichen sozialer Solidarität und dafür, dass freiwillige Tätigkeit etwas bewegen könne.

Die beiden Preisträger erhalten je 5000 Franken. Die Verleihung des Preises für soziales Engagement findet am 6. September in der Alten Mühle statt. Im vergangenen Jahr wurde die Auszeichnung nicht vergeben. 2017 startete eine neue Legislatur, und die Sozialkommission wurde neu zusammengesetzt. Sie habe sich danach zuerst organisieren müssen, hiess es auf Nachfrage beim Sozialamt. (tg/pd)