Positives Fazit zum «Aquazeltia» 

Das sogenannte Aquazeltia im Freibad ist seit Oktober die grosse Attraktion in Herzogenbuchsee. Wer das Zeltprovisorium über dem 50-Meter-Aussenschwimmbecken noch einmal geniessen möchte, muss sich aber beeilen: Am Sonntag hat die «Übergangslösung», die während der Um- und Ausbauarbeiten am Hallenbad den Badebetrieb sicherstellte, letztmals geöffnet. Bereits am Montag beginnen die Abbauarbeiten. Die ganze Aquarena-Anlage bleibt anschliessend geschlossen, ehe dann am 12. Mai die Sommersaison beginnt.