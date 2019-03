Einzelne Kündigungen bis Ende August seien nicht zu vermeiden, so steht es in der aktuellen Mitteilung der Planergemeinschaft Porzi Langenthal. In der Tat sind die ersten Kündigungen bereits vor Ende des letzten Monats erfolgt, noch vor der Präsentation der Ergebnisse der Testplanung auf dem Areal der früheren Langenthaler Porzellanfabrik.