Plötzlich ist der Wurm drin

15. September 2017: Der Stiftungsrat lädt in den Lindenhof. Erst den Stadtpräsidenten, dann die Presse. Es ist ein guter Tag, denn die Heimleitung präsentiert erstmals ihre Pläne für einen Neubau. Die alte Villa soll Platz machen für ein modernes Demenzheim. Das Baugesuch geht noch am selben Tag bei der Stadt ein. Ende Jahr, so hoffen die Initianten, wird das Projekt bewilligt sein.

Im Frühling 2018 soll dann ein mobiler Pavillon im Park die Villa ersetzen. Im Herbst 2019 schon könnte der dreigeschossige Neubau stehen. 20 Betten, verteilt auf Einzelzimmer. Der Kostenpunkt: 13,5 Millionen Franken.25. Januar 2018: Die Verzweiflung in der Stiftung Lindenhof ist spürbar. Seit der Eingabe sind vier Monate verstrichen, das Baugesuch ist nie publiziert worden. «Wir hatten ein gutes Gefühl», sagt Heimleiterin Bernadette Eichmüller. «Doch jetzt macht uns die Situation ohnmächtig.»

Mietvertrag gekündigt

Was ist passiert? Das Bauprojekt ist in der Zone für öffentliche Nutzung geplant, im Fachjargon ZÖN genannt. Die Stiftung Lindenhof hatte bereits im Herbst 2016 durch eine Bauinspektorin die Machbarkeit sowie die Vorschriften in dieser Zone abklären lassen. Die Antwort: Neubauten könnten ähnlich wie die bestehenden Gebäude in anderen ZÖN der Stadt geplant werden.

Dem ist nun doch nicht so. Das Stadtbauamt teilte dem Lindenhof mit, die Gesuchsunterlagen könnten «mangels baupolizeilicher Vorschriften» vorerst nicht behandelt werden. Heimleiterin Eichmüller fühlt sich vor den Kopf gestossen. «Diese neue Einschätzung erstaunt uns sehr.» Nun habe man den Mietvertrag für das Provisorium, das Ende Mai bezugsbereit gewesen wäre, wieder stornieren müssen. Die Projektierung sei bereits bezahlt worden. Eichmüller spricht von einem fünfstelligen Betrag.

Massangaben fehlen

Bestens vertraut mit dem Bauvorhaben ist Stadtpräsident Reto Müller. Er habe im letzten Herbst erstmals vom Projekt erfahren. «Eines ist klar: Wir wollen diesen wichtigen Dienstleister nicht behindern», sagt er. Müller gibt aber auch zu verstehen, dass im vor­liegenden Baugesuch respektive in den Grundlagen ein wichtiger Aspekt fehlt: Im Zonenplan seien für die Zone der öffentlichen Nutzung «S4 – Altersheim Lindenhof» keine konkreten Masse angegeben – weder für die Höhe, die Länge noch die Breite. «Stand heute ist daher unklar, ob die Masse für den Neubau überhaupt zonenkonform sind.» Grundsätzlich gebe es zwei Möglichkeiten, das Problem zu beheben: entweder mit einer Überbauungsordnung oder einer Ersatzordnung.

«Schliesslich müssen wir eine Rechtsgleichheit gewährleisten, unabhängig der Bauherrschaft oder der Frage, ob ein Anliegen sympathisch erscheint», sagt Müller. Wenn er im Herbst 2016 von diesem Bauprojekt gewusst hätte, hätte er eine neue Überbauungsordnung vorgeschlagen. «Dann wäre das Projekt auch durch den Stadtrat, und wir stünden jetzt auf der sicheren Seite.»

Der Lindenhof habe sich auf eine schriftliche Beurteilung der damaligen Bauinspektorin verlassen, die «bauliche Erweiterungen in der Art der bestehenden Bauten» als zulässig erachtet hatte. Ob diese Einschätzung vereinbar sei mit dem jetzigen Neubau des Lindenhofs, sei Gegenstand der Abklärungen, die man nun veranlasst habe. Stadt und Heimleitung sollen bald zusammensitzen, um das Problem anzugehen. «Wir haben uns eine Frist gesetzt und hoffen, eine einvernehmliche Lösung zu finden», sagt Müller.

Realisierung verspätet sich

Auf eine schnelle Lösung hofft auch Eichmüller. «Wir möchten wirklich gerne rasch vorwärtsmachen.» Diese Woche forderte der Verwaltungsrat des Lindenhofs die Behörden erneut schriftlich auf, das Baugesuch nun «förderlich zu behandeln».

In diesem Schreiben steht auch, dass das Verständnis des Pflegeheims in Bezug auf «Rechtssicherheit und Verbindlichkeit stark strapaziert» sei. Die Heimleitung rechnet mittlerweile frühestens Mitte Oktober mit einem Umzug in den Pavillon. Die Einweihung des Neubaus dürfte sich damit weit nach hinten verschieben.

