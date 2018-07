Petrus und der Fussballgott müssen Freunde sein

Auf den Rausch folgt die grosse Leere. Was tun, werden sich hartgesottene Fussballfans fragen, da das letzte Spiel dieser Weltmeisterschaft vorbei ist und der ganz normale Alltag wieder einkehrt?

René Marti sagt: «Jetzt kommt ein Riesenloch.» Der Braui-Wirt meint es wohl nicht ganz ernst, denn die Erde dreht sich auch nach dieser WM weiter. Marti spricht aber auch einige seiner Gäste an, die fast jeden Abend auf der Terrasse des Langenthaler Restaurants sassen, um Fussball zu schauen.

Für sein Public Viewing hat Marti keine Kosten gescheut, im Wissen, das heute eine TV-Übertragung mit dem Beamer gar nicht mehr möglich wäre. Die Besucher wollen schliesslich gute Bildqualität. Also liess er eine grosse LED-Leinwand und ein offenes Festzelt aufstellen.

Marti investierte ähnlich wie bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren. Einnahmemässig lief es ihm dieses Mal aber besser. «Der Wettergott half auch mit», sagt er. Nun wird das Public Viewing abgebaut, dann geht es bald in die Ferien.

Zustupf für den Nachwuchs

Nur unweit des Restaurant Braui, im Innenhof des Hotels Bären, war während der WM die zweite grosse Leinwand in Langenthal aufgestellt. Der Bären und das Old Capitol hatten ein kleines WM-Dorf geschaffen, mit Essen vom Grill, Getränken und einem Unterhaltungsprogramm.

Der erwirtschaftete Gewinn soll in einen oder mehrere Livekünstler im Old Capitol investiert werden. Wie viel das sein wird, kann Bernhard Raemy, Direktor des Bären, noch nicht sagen. «Wir sind gerade daran, das Geld zu zählen», sagt er und lacht.

Es werde aber sicher reichen, um damit für Langenthal und Umgebung etwas zu organisieren. Ob es künftig wieder ein Public Viewing gibt, kann Raemy noch nicht sagen. «Wir sind jetzt einfach glücklich, dass alles reibungslos geklappt und unsere Erwartungen übertroffen hat.»

Ebenfalls in Huttwil gab es an der Moosstrasse Fussball auf Grossleinwand zu sehen. Der SC Huttwil organisierte dieses Public Viewing – wie an jedem Turnier seit 2006. 120 Sitz- und ebenso viele Stehplätze standen bereit und waren bei den Spielen der Schweizer Nati komplett gefüllt.

OK-Präsident Andreas Burkhardt sagt: «Wir sind zufrieden.» Und dies, obschon bei der Europameisterschaft 2016 mehr Publikum anwesend war als in diesem Jahr. Burkhardt führt dies darauf zurück, dass in Russland viele Spiele bereits am Nachmittag angepfiffen wurden.

Während den letzten vier Wochen standen in Huttwil total etwa 100 Helfer im Einsatz. Noch fehlt die definitive Schlussabrechnung, aber Burkhardt ist überzeugt, dass am Ende ein positiver Betrag bleibt. Dieser soll in die Vereinskasse und die Unterstützung der Junioren fliessen.

Nächster Versuch 2020

Vom schönen Wetter nicht profitieren konnte das Restaurant Kreuz in Herzogenbuchsee. Denn es übertrug Gruppen- und Finalspiele im Kreuzkeller. Bei hohen Temperaturen seien die Besucherzahlen eher durchzogen gewesen, sagt Barchef Budi Herzig. «Vielleicht lag es auch daran, dass wir erst kürzlich eröffnet haben.» Beim Final kamen etwa 30 Gäste, Platz hätte es jedoch für deren 100 gehabt.

Immerhin: Als es einige wenige Male regnete, war der Kreuzkeller voll – und natürlich auch bei allen Schweizer Spielen. Herzig, der zehn Jahre lang das Kulturlokal Schlachthaus geführt hatte, will in zwei Jahren wieder ein Public Viewing anbieten. «Wir sind motiviert, immer etwas zu wagen und auszuprobieren.»

Weitere Public Viewings im Oberaargau gab es im WM-Stübli des Restaurants Kreuz in Lotzwil oder im Werkhof in Bleienbach, wo der Turnverein ein WM-Studio mit Grossleinwand, Bar und Festwirtschaft führte.

2020 wird es in der Region sicher wieder viele Public Viewings geben – sollte sich die Schweiz qualifizieren. Ob die Weltmeisterschaft in Katar ein Thema sein wird, wissen viele Veranstalter noch nicht.

Braui-Wirt René Marti sagt es so: «Die Winter-WM steht noch in den Sternen. Vielleicht boykottieren wir sie. Dafür ein Zelt beheizen werden wir ganz sicher nicht.» (Langenthaler Tagblatt)