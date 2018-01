Passanten überwältigen Einbrecher

Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr sind in Niederbipp zwei Männer beim Einbruch in ein Einfamilienhaus am Zelgliweg von einer Frau überrascht worden, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Die ertappten Männer ergriffen daraufhin umgehend die Flucht, ohne Beute gemacht zu haben.

Da war die Frau mit ihrer Zivilcourage jedoch noch nicht am Ende. Denn sie verfolgte die Männer, worauf einer der beiden unter Mithilfe von Passanten in der Deckergasse an der Flucht gehindert werden konnte. Der zweite Unbekannte floh in einem Auto in unbekannte Richtung.

Die ausgerückten Polizisten brachten den festgehaltenen Mann für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache. Der 40-jährige Mann befindet sich zurzeit in Haft. Die Kantonspolizei Bern hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

