Oboist, Komponist und Dirigent Heinz Holliger wird 80

Der Komponist, Oboist und Dirigent Heinz Holliger feiert am 21. Mai den 80. Geburtstag. Musikhäuser wie das Konzert Theater Bern und die Tonhalle Maag in Zürich geben ihm eine Bühne.

Das Berner Symphonieorchester führt am 1. und 2. Juni unter der Leitung von Heinz Holliger unter anderem dessen Orchesterfragmente «Tonscherben» (1985) auf. In der Tonhalle Maag in Zürich dirigiert Holliger am 29. November sein Violinkonzert «Hommage à Louis Soutter» (1995). Es spielen das Tonhalle-Orchester und die Geigerin Patricia Kopatchinskaja. Im Zentrum des halbstündigen Werks mit den Sätzen «Deuil», «Obsessioin» und «Ombres» steht der Maler Louis Soutter (1871-1942).