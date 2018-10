Nur einer kann nicht jubeln

Erklären konnte oder wollte sich die Sache am Sonntag niemand wirklich. An seinem Engagement als Gemeinderat und Gemeindevizepräsident, so war man sich links wie rechts einig, könne es auf alle Fälle nicht gelegen haben. Und auch Valentin Kappenthuler (FDP) selber war angesichts der so klaren Abwahl überrascht.

Zwei Jahrzehnte ist er inzwischen in der Dorfpolitik engagiert. Mit mehr als 700 Stimmen hat er vor vier Jahren doch souverän den Sprung in die Roggwiler Exekutive geschafft. Als Präsidiumsanwärter der Bürgerlichen hatte er gegen Marianne Burkhard (SP) dann zwar das Nachsehen. Einer guten Zusammenarbeit im Siebnergremium sollte dies aber keinen Abbruch tun, wie gestern ebenfalls von allen Seiten bekräftigt wurde.

Die Zahlen sprachen indes eine deutliche Sprache: Mit nur 346 Stimmen landete der 55-Jährige auf dem letzten Platz der erstmals mit einer einzigen Liste angetretenen bürgerlichen Kräfte im Dorf – und erzielte am wenigsten Stimmen aller Kandidierenden überhaupt. «Ich weiss nicht, was der Grund ist», zeigte sich der Inhaber der X-Plan Baumanagement AG und FDP-Vizepräsident trotz aller Enttäuschung gefasst. Er werde sich nun damit abfinden müssen.

Zweiter Sitz für die SVP

Nach dem Ausscheiden von Kappenthuler kommt es zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse innerhalb der bürgerlichen Allianz im Gemeinderat zugunsten der SVP: Neben dem bisherigen Adrian Glur, der mit 923 Stimmen das beste Ergebnis aller Kandidierenden überhaupt erreicht hat, nimmt Benjamin Kurt neu als zweiter SVP-Vertreter Einsitz im Gemeinderat.

Stark engagiert im Turnverein und in der Feuerwehr, habe der knapp 30-Jährige sicher bei den Vereinen zahlreiche Stimmen erzielen können, analysierte gestern Alt-Gemeindepräsident Erhard Grütter vom Wahlausschuss der Bürgerlichen und Freien Wähler (BFW). BDP-Präsident Michael Huber und FDP-Präsidentin und Grossrätin Marianne Teuscher wiederum vermochten ihre Sitze zu verteidigen.

«Alle Register gezogen»

Der erhoffte fünfte Sitz indes blieb für die bürgerliche Allianz ausser Reichweite. Sehr zur Freude der SP, die ihrerseits mit knapp 40 Prozent den höchsten Wähleranteil seit 24 Jahren verzeichnen konnte. Finanzminister Hanspeter von Flüe (parteilos), Gemeindepräsidentin und Grossrätin Marianne Burkhard sowie Wahlausschussleiterin Yolanda Büschi vermochten ihre Sitze so ebenfalls problemlos zu halten, wobei insbesondere von Flüe erneut auch ausserhalb des eigenen Lagers sehr stark zu punkten vermochte.

«Wir wussten, dass wir alle Register ziehen müssen, wenn wir gegen eine Liste von drei Parteien bestehen wollen», verwies Yolanda Büschi gestern etwa auf Telefonkampagnen und rote Stühle, die die Genossen im Dorf haben zirkulieren lassen. Entsprechend gross sei ihre Freude über das Resultat und die Tatsache, dass die SP von allen Parteien weiterhin am meisten Vertreter stellt in der siebenköpfigen Exekutive. Geht es nach den Sozialdemokraten, bleibt denn auch das Gemeindepräsidium weitere vier Jahre in ihrer Hand. Dass sie sich erneut zur Verfügung stellt, hatte Amtsinhaberin Marianne Burkhard schon im Vorfeld bekanntgegeben.

Angriff aufs Präsidium?

Die Bürgerlichen gaben sich bezüglich ihrer Präsidiumsambitionen bisher bedeckt. Gestern liess Erhard Grütter nun aber durchblicken, dass eine bürgerliche Kandidatur keineswegs ausgeschlossen ist. So seien die Wähleranteile 2014, die BDP ist damals noch mit einer eigenen Liste angetreten, wesentlich näher beieinander gelegen. Vereint lägen die Bürgerlichen nun aber doch 20 Prozent vor der SP.

«Wir werden eine Kandidatur in den nächsten Tagen deshalb intensiv diskutieren», so Grütter. Zumal mit Adrian Glur ein valabler Spitzenkandidat vorhanden sei und auch Michael Huber erneut stark habe punkten können. Ob es am 25. November tatsächlich zur Majorzwahl ums Präsidium kommt, zeigt sich in wenigen Tagen: Bis am Donnerstagmittag müssen die Kandidaturen eingereicht werden. (Langenthaler Tagblatt)