Nun rückt der Reithof näher

Reitsportfans dürfen sich freuen: Markus Bösiger baut an der St.-Urban-Strasse in Roggwil ein neues Reitsportzentrum. Schon 2007 wurde die Zone mit Planungspflicht (ZPP) St.-Urban-Strasse/Reithof ausgeschieden. Mit der Anpassung des Zonenplans und dem Erlass einer Überbauungsordnung wurde 2011 auch das mittlerweile erstellte Gewerbehaus des Unternehmers am selben Standort in die ZPP einbezogen. Jetzt liegt das Baugesuch zum Reitsportzentrum auf, das auf dem Landstück zwischen dem Gewerbehaus und der Rot entstehen soll.

Kosten: Über 6 Millionen

Bestehen wird die Anlage gemäss dem Gesuch aus einer Dreifachreithalle, einem Boxenhaus sowie einem Aussenreitplatz. Die Gesamtlänge der Anlage beträgt gut 177 Meter, wobei die Halle selber etwa 74 Meter lang wird. Die Breite misst knapp 47 Meter und die Höhe 10,5 Meter. Diese schliesst mit einem Flachdach ab. Die Stahl-Holz-Konstruktion soll mit einer Holzschalung eingehüllt werden. Auf dem Dach sind eine Grünfläche und eine Fotovoltaikanlage geplant.

Die beanspruchte Bodenfläche wird mit gut 11'000 Quadratmetern angeben, wovon etwa 9200 Quadratmeter definitiv überbaut werden sollen. Die Erschliessung der Anlage erfolgt von der St.-Urban-Strasse her. Die Baukosten inklusive Erschliessung werden im Baugesuch mit 6,4 Millionen Franken beziffert. Unternehmer Markus Bösiger nimmt gegenüber dieser Zeitung keine Stellung zu seinen Projekten.

Ein Gewinn für die Gemeinde

Obgleich die ZPP von der Gemeindeversammlung und vom Amt für Gemeinden und Raumordnung 2011 bereits genehmigt wurde, ist gleichzeitig mit dem Baugesuch auch die Überbauungsordnung publiziert. Die planungs- und prozessberatende Syntas Solutions AG (Bern) erklärt in ihrem Bericht: «Weil das konkrete Bauprojekt für das Reitsportzentrum mitsamt der Detailerschliessungsstrasse und der Umgebungsgestaltung innerhalb des Planungsperimeters laufend weiterentwickelt wurde, entschied die Gemeinde in Absprache mit dem Grundeigentümer, das Baugesuch zusammen mit der Überbauungsordnung zu koordinieren.»

Laut Roggwils Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard ist das geplante Reitsportzentrum ein Gewinn für die Gemeinde: «Wir freuen uns, wenn jemand die Initiative ergreift und eine Freizeitanlage baut», sagt sie.

Überbauungsordnung und Baugesuch für das Reitsportzentrum liegen noch bis zum 25. September auf. Allfällige Einspracheverhandlungen sind auf Mittwoch, 17. Oktober, 14 Uhr, angesetzt. (Langenthaler Tagblatt)