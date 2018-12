Nun fehlt dem Käferaufseher die Basis

Das Einsammeln und Töten von Maikäfern sei in Flugjahren obligatorisch: So steht es in einem Reglement von Rohrbachgraben. Eingesammelt werden die landwirtschaftlichen Schädlinge in der Gemeinde aber längst nicht mehr. Grundbesitzer, Pächter und Nutzniesser sind nicht mehr sammelpflichtig. Der Gemeinderat bestimmt auch keine Prämie für gelieferte Käfer und führt kein Verzeichnis über die Pflichtigen und die Menge der gesammelten Käfer mehr. Er wählt schliesslich keinen Käferaufseher.