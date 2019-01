Irgendwann, da wird der FC Langenthal seine Spiele wohl nicht mehr in der Rankmatte austragen. Zeitweise hat es sogar danach ausgesehen, als würde ein Umzug ins Hard in nicht einmal allzu ferner Zukunft liegen. Nicht von ungefähr hat der Gemeinderat die Fussballer deshalb zurückgepfiffen, als diese 2013 ein Kunstrasenprojekt für die Rankmatte lancieren wollten. Stattdessen sollten, so die Pläne der damaligen Exekutive, doch gleich im Hard zwei neue Kunstrasenfelder gebaut werden.