Neu dabei sind zwei Altbekannte

Mit den Abgängen von Bernhard Krummenacher (17 Jahre) und Robert Kummer (11 Jahre) gehen mitunter Fachkenntnisse und Insiderwissen verloren. Der neue Verwaltungsratspräsident Heinz Trösch hatte also gleich bei seinem Antritt zwei vakante Plätze bei der IB Langenthal (IBL) AG zu besetzen.

Trösch tut dies mit Jürg Häusler und Werner Meyer, beide selbstständige Unternehmer, beide auch ehemalige Gemeinderäte von Langenthal.«Der Verwaltungsrat muss von den Kompetenzen her gut besetzt sein», sagt Trösch. Mit Meyer holt er so einen Juristen, mit Häusler einen Ingenieur an Bord.

Letzterer war mit der IBL bereits beruflich in Kontakt, für Meyer hingegen kam die Anfrage auf das Amt eher überraschend, wie er beim gestrigen Pressecafé sagt. Beide zeigten sich aber rasch bereit, sich für die lokale Netzwerkbetreiberin zu engagieren.

Geld für die Stadt

Die IBL blickt auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Der Betriebsertrag beläuft sich auf 44,7 Millionen Franken, wovon der Reingewinn circa 3,5 Millionen Franken beträgt. Davon fliessen 2,5 Millionen Franken als Dividende und Konzessionsentschädigung an die Stadt, die alleinige Eigentümerin der IBL ist.

Die Netzwerkbetreiberin beliefert mittlerweile auch andere Oberaargauer Gemeinden mit Gas. Ab diesem Jahr hat das Unternehmen ein Mandat für die Geschäftsführung der Gemeindebetriebe in Roggwil übernommen. Das freut Verwaltungsratspräsident Trösch, der selber in dieser Gemeinde wohnt.

In naher Zukunft will sich die IBL verstärkt in der dezentralen Energieversorgung engagieren. Denn immer mehr ihrer Kunden produzieren selbstständig Strom. Je häufiger dies der Fall sei, desto teurer werde der Unterhalt des Netzes, sagt Geschäftsleiter Rudolf Heiniger.

«Deshalb ist es wichtig, dieses Feld frühzeitig zu besetzen.» Man könne so in Zukunft vermehrt Dienstleistungen anbieten, um Privatkunden zu unterstützen. Die IBL tut dies auch über Beteiligungen bei anderen Gesellschaften.

Positiv positionieren

Im Juni trifft sich der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat zudem zum alljährlichen Workshop, um die Strategie 2025 zu überarbeiten. Mit dieser wolle sich die IBL langfristig positiv positionieren, sagt Trösch. Das sei wichtig, um mit den vielen Veränderungen auf dem Strommarkt mithalten zu können.

Ein Hauptziel bleibt beim Unternehmen aber nach wie vor gleich: der Auftrag, die Bevölkerung 24 Stunden lang mit Strom, Gas und auch Wasser zu versorgen. (Langenthaler Tagblatt)