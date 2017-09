Nach dem Neubau ist vor dem Neubau

Schon lange betreibt die Ge­nossenschaft «Alterswohnungen bim Spycher» neben dem gleichnamigen Alterszentrum in Roggwil 21 Wohnungen. Im Neubau etwas weiter südlich am Hofmattenweg kamen 2014 weitere 25 dazu. Und dort steht jetzt bereits die nächste Erweiterung an: Wie der Gemeinderat im Internet informiert, will die Genossenschaft ein zusätzliches Gebäude mit Alterswohnungen erstellen.

Zu stehen kommen soll der Neubau in unmittelbarere Nähe der jüngsten Liegenschaft der Genossenschaft am Hofmat­tenweg 3. Die bestehende Überbauungsordnung Hofmatten aus dem Jahr 2012 soll im Hinblick auf den Erweiterungsbau des­halb ausgedehnt werden. Der ­Gemeinderat habe die entsprechende Überarbeitung der Überbauungsordnung der Genossenschaft übertragen, schreibt er. Auch für die Kosten werde gemäss Vereinbarung die Genossenschaft aufkommen müssen.

Am Hofmattenweg 3 steht heute ein Wohnhaus. Die Gemeinde hatte dieses 2009 für eine allfäl­lige spätere Unterbringung familienergänzender Betreuungsangebote sowie zur grundsätzlichen Sicherung des Standorts erworben. Zuletzt war im Haus eine Familie untergebracht, deren Wohnung am Weibelackerweg nach einem Brandfall im letzten Februar vorerst unbewohnbar war. Jetzt steht das Gebäude leer. (khl)