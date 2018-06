Üppig weiss und pink blühen die Pfingstrosen und machen dem Rosengarten der Alten Mühle alle Ehre. Begleitet von munterem Vogelgezwitscher bilden sie an diesem milden Juniabend einen passenden Rahmen für die Proben, die bis auf wenige Ausnahmen immer draussen stattfinden konnten.

Gespielt wird «Der Wildschütz» von Albert Lortzing. Die Handlung wurde in die Gegenwart versetzt und spielt im Schulhaus, in der Villa des Grafen und auf dem Golfplatz. Laut Regisseur Andrea Zogg ist die Originalfassung Anfang des 19. Jahrhunderts eher altbacken und schwierig zu verstehen. «Die doppelbödige Moral und Gesellschafts­kritik der komischen Oper kommt auch in der neuen Inszenierung zum Ausdruck. Gewissermassen eine Jagd im übertragenen Sinn – Wildschützen werden zu Schürzenjägern», sinniert Zogg.

Amüsantes Verwirrspiel

Schulmeister Baculus hat einen «kapitalen Bock» geschossen, indem er beim Golfspielen die Panoramascheibe des Klubhäuschens zerbrochen hat, und wird vom Grafen entlassen. Dies ist der Startschuss für ein kurioses Durcheinander, Irrungen und Wirrungen noch und noch. Eine Opera buffa wie geschaffen für die Gartenoper Langenthal. Untermalt mit beschwingter Musik, hinreissenden Bühnenfiguren und köstlicher Situations­komik.

Bestimmt, aber geduldig und im urigen Bündner Dialekt interveniert Andrea Zogg während der Proben. Er hat klare Vorstellungen, wie und was abläuft, legt Wert auf winzige Details. Lang sitzt er nicht am Regiepult: «Stopp, stopp, der Chor muss dichter stehen, in zwei gleichmässigen Pulks. Wir machen nochmals einen Durchlauf. Musik, Herr Kapellmeister!»

Auf die Frage, wie viel ihm seine langjährige Erfahrung als Schauspieler für die Regieführung helfe, meint er: «Ich weiss, was funktioniert und was nicht. Höre, welche Töne falsch sind und welche gut.» Zudem kenne er die Nöte der Schauspieler genau und könne ihnen den einen oder andern Tipp geben.

Ausgeklügelter Regieplan

Die aufwendige Inszenierung auf der Freiluftbühne ist eine Herausforderung, speziell das Umbaukonzept. Deshalb muss alles sorgfältig inszeniert und bis auf den letzten Punkt perfekt vorbereitet sein. Man verfügt über keine Technik wie im Theater, keinen Schnurboden. Als der Schlossboden zum Golfplatz umfunktioniert wird, legt Zogg selbst Hand an und demonstriert, wie die Bodenplatten rasch gedreht werden können.

In einer Oper werden die schauspielerischen Handlungen mit dem Gesang verwoben. «Ihr seid an einer Vernissage der Gräfin. Hebt die Sektgläser, und bewegt euch, bis der letzte Takt verklingt», erläutert Andrea Zogg. Das macht sichtlich Spass, erfordert jedoch Konzentration und eine rasche Auffassungsgabe. Einige Mitglieder der Gartenoper-Familie waren schon mehrmals mit von der Partie. Darunter die Solistin Rebekka Maeder, welche in allen vier Produktionen mitgewirkt hat. «Mir gefällt das schöne Ambiente. Dazu kenne ich viele vom Chor und schätze die Kooperation mit dem musikalischen Leiter Bruno Leuschner, mit dem ich schon in diversen Produktionen zusammengearbeitet habe», erzählt die Sopranistin.

Die vielen Facetten an ihrer aktuellen Rolle als Baronin betrachtet sie als sehr reizvoll. Etwa die Szene, in der sie als adrettes Bauernmädchen auftritt. Auch bei der dritten Wiederholung schüttet sie unverdrossen Wasser aus dem Putzeimer, betritt die Bühne wunschgemäss früher, um auch mit dem 40-köpfigen Chor zu harmonieren. Dieser wurde erneut von Ewald Lucas geleitet.

In der Titelrolle als Schulmeister Baculus kommt das Schauspieltalent von Florian Caduff zur Geltung. Der Opernsänger gastierte schon im Stadttheater Langenthal mit der Compagnia Rossini. Im Duett verschmilzt sein dunkler Bassbariton mit dem lyrischen Sopran von Rebekka Maeder. Da sorgt nicht der auffrischende Wind für Gänsehaut.

Bunte Lettern

Lustig flattern bunte Lettern am Balkon und künden den Geburtstag des Grafen, gespielt von Serafin Heusser, an. Dieser Filou lädt grosszügig alle zu seiner Feier ein. Zusammen mit dem Baron alias Daniel Bentz (Tenor von I Quattro), zeigen die beiden Schürzenjäger unverhohlen ihr Gefallen an der holden Weiblichkeit. Dabei haben sie nicht nur das hübsche Gretchen im Visier. In der Rolle als Braut von Baculus bezaubert Stefanie Frei.

Nach der Pause steht Serafin Heusser noch nicht auf der Bühne. Wo ist der Graf? «Entlassen», witzelt Andrea Zogg augenzwinkernd. Zusammen mit allen Mitwirkenden, Freiwilligen und dem Verein der Gartenoper Langenthal fiebert er der Premiere am 20. Juni entgegen, wenn die Pforten zum Rosengarten für das Publikum geöffnet werden. Die Pfingstrosen werden dann längst verblüht sein. (Berner Zeitung)